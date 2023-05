Landskron mit geschichtsträchtiger Aufholjagd!

Details Sonntag, 07. Mai 2023 23:38

SK Austria Klagenfurt Amateure hatte den Sieg scheinbar schon weitestgehend sicher, am Ende verblieb jedoch nur ein einziger Punkt auf der Habenseite: 5:5 lautete das Resultat. SC Landskron bewies Riesenmoral und schaffte einen unglaublichen Turnaround nach 1;5-Rückstand.. Das Hinspiel bei SK Austria Klagenfurt Amateure hatte Landskron schlussendlich mit 1:0 gewonnen.

Die Austria holt sich einen großen Vorsprung heraus

Wie ein Titelanwärter trat die Austria in den ersten Minuten auf. Kevin Takacs traf vor 400 Besuchern zum 1:0 (8.). Matthew Durrans war zur Stelle und markierte das 2:0 von Austria Klagenfurt Amat. (30.). Moritz Berg schraubte das Ergebnis in der 37. Minute mit dem 3:0 für den Gast in die Höhe. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Jannik Thomas Robatsch das 4:0 nach (41.). Niemand dachte mehr, dass da noch etwas passieren kann.



„Wir wollen die zweite Hälfte gewinnen“, endete in einer unglaublichen Aufholjagd

Landskron erinnerte sich in der Pause an Husarenstücke gegen Wolfsberg und noch in der Vorsaison gegen den VSV, wo man aus unmöglichen Rückständen nochmals ins Spiel zurückkam. Ein Eigentor sollte den Villachern den Geschmack des Erfolgs zurückbringen. In der 47. Minute lenkte Florian Georg Weiss den Ball zugunsten von SC Landskron ins eigene Netz.

Die Austria wusste noch einmal zu kontern. Denis Sinanovic überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:1 für Austria Klagenfurt Amat. (51.). Danach begannen die Violetten aber geradezu aufreizend auf Zeit zu spielen und sie wurden dafür bestraft. Ozbej Kuhar witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:5 für Landskron ein (79.). Das 3:5 der Heimmannschaft bejubelte Nemanja Lukic (83.). Nun war Landskron wieder im Spiel, Alexander Reichmann drückt gar für das 4:5 ab und ein Ankick stand noch an. Der wurde nach Ballgewinn rasch nach vorgetragen. Für SC Landskron reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Igor Kondic den Ball in der Nachspielzeit per Elfer zum 5:5 über die Linie schob (93.) SK Austria Klagenfurt Amateure ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich Landskron noch ein Unentschieden.

Stimme zum Spiel

Bernhard Seebacher (Trainer Landskron): „Wir wollten eigentlich nur die zweite Halbzeit gewinnen. Es entstand was Episches.“



Stats

Landskron führt mit 36 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. In der Verteidigung von SC Landskron stimmt es ganz und gar nicht: 60 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Zehn Siege, sechs Remis und zehn Niederlagen hat Landskron momentan auf dem Konto.

Austria Klagenfurt Amat. belegt mit 47 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Offensiv konnte SK Austria Klagenfurt Amateure in der Kärntner Liga kaum jemand das Wasser reichen, was die 56 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Austria Klagenfurt Amat. verbuchte insgesamt 14 Siege, fünf Remis und acht Niederlagen. Seit sieben Begegnungen hat SK Austria Klagenfurt Amateure das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Kommenden Samstag (17:00 Uhr) tritt SC Landskron beim SVG Bleiburg an, schon einen Tag vorher muss Austria Klagenfurt Amat. seine Hausaufgaben beim KAC 1909 erledigen.

Kärntner Liga: SC Landskron – SK Austria Klagenfurt Amateure, 5:5 (0:4)

93 Igor Kondic 5:5

93 Christoph Wolfgang Erlacher 4:5

83 Nemanja Lukic 3:5

79 Ozbej Kuhar 2:5

51 Denis Sinanovic 1:5

47 Eigentor durch Florian Georg Weiss 1:4

41 Jannik Thomas Robatsch 0:4

37 Moritz Berg 0:3

30 Matthew Richard Wordsworth Durrans 0:2

8 Kevin Takacs 0:1

