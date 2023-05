ATSV Wolfsberg siegt nach zähem Kampf über Lendorf

Details Samstag, 13. Mai 2023 12:01

Am Freitag begrüßte der ASCO ATSV Wolfsberg den FC Hand in Hand Werker Lendorf. Die Begegnung ging mit 1:0 zugunsten des ATSV Wolfsberg aus. Das Spiel war ausgeglichen, der Heimsieg dennoch verdient.Im Hinspiel sahen die Zuschauer Tore satt. 3:3 trennten sich die Teams.

Keine nennenswerten Vorteile für eines der Teams

Während Lendorf dem Klassenerhalt schon recht nahe ist, ging es für die Lavanttaler um sehr viel. Ein Sieg bringt die Romac-Elf in eine gute Position, eine Niederlage wäre ein herber Rückschlag. Umgekehrt hat Lendorf noch nichts zu verschenken.

Die Gäste ließen Wolfsberg kommen, die Heimelf erwies sich aber als sehr gefährlich, woraufhin Lendorf gut reagierte und die Kreise vom gegnerischen Mittelfeld schneller störte. Erfolgreich, die Neutralisierung war geschafft. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Goldtor von Pfennich

Es war die 61. Minute, als Max Sorger Patrick Pfennich vor 100 Fans optimal einsetzte und der mit einem Schuss mit rechts in die lange Ecke den goldenen Treffer für Wolfsberg sicherstellte. Nun wurde es lebhafter am Platz. Lendorf öffnete die Reihen, ATSV erhielt zahlreiche Konterchancen, Sorger verfehlte das leere Gehäuse. Aber auch Lendorf verzeichnete einen Lattentreffer. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem Gastgeber und dem FC Lendorf aus.

Stimme zum Spiel

Mario Romac (Trainer ATSV Wolfsberg): "Wir zeigten in der zweiten Hälfte mehr Energie und Einsatz. Am Ende trafen wir halt einmal und Lendorf nicht."

Stats

Nachdem der ATSV Wolfsberg die Hinserie auf Platz 17 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt Wolfsberg aktuell den sechsten Rang. Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo der ASCO ATSV Wolfsberg nun auf dem 14. Platz steht. Der ATSV Wolfsberg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, sieben Unentschieden und zwölf Pleiten. Wolfsberg ist seit drei Spielen unbezwungen.

Auf dem 15. Rang hielt sich Lendorf in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die zehnte Position inne. Durch diese Niederlage fällt der Gast in der Tabelle auf Platz zwölf zurück. Sieben Siege, zwölf Remis und acht Niederlagen hat der FC Hand in Hand Werker Lendorf derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Mittwoch trifft der ASCO ATSV Wolfsberg auf die SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c, der FC Lendorf spielt am selben Tag gegen den ASKÖ Köttmannsdorf.

Kärntner Liga: ASCO ATSV Wolfsberg – FC Hand in Hand Werker Lendorf, 1:0 (0:0)

61 Patrick Pfennich 1:0

