Hart erarbeiteter Derbysieg der Austria beim KAC!

Samstag, 13. Mai 2023

Mit einem 2:0-Erfolg im Gepäck ging es für die Austria Klagenfurt Amat. vom Auswärtsmatch beim KAC 1909 in Richtung nahe Heimat im Sportpark. Im Hinspiel hatten die SK Austria Klagenfurt Amateure knapp die Nase mit 1:0 vorn gehabt.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die starken Regenfälle der letzten Tage hinterließen Spuren in der altehrwürdigen Magazingasse. Tiefer Boden, schwierige Verhältnissen in einem Derby, das vor 100 Jahren die Massen elektrisierte. Aber auch 2023 zog diese Partie eine lautstarke Crowd an, die vorerst aber wenig Torszenen zu sehen bekam.Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Austria mit dem Glücksgriff nach Roter Karte

Daniel Francis von den Austria Klagenfurt Amateuren sah nach Torraub glatt Rot (52.). Das violette Betreuerteam Schellenberg/ Pavicevic stellte daraufhin um und brachte Florian Weiss in das Spiel. Der brach für den Tabellenführer mit dem ersten Ballkontakt den Bann und markierte in der 64. Minute die Führung per Kopf nach einer Ecke.

Jetzt war der KAC gefordert, die Austria stand aber gut und hielt die Rotweissen weitgehend in Schach. Es öffneten dich auch Räume für Konter. Kurz vor Ultimo war aus einem derartigen Gegenstoß noch Moritz Berg zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor der Gäste verantwortlich (82.). Am Ende nahmen die SK Austria Klagenfurt Amateure beim KAC 1909 einen Auswärtssieg mit.

Stimme zum Spiel

Nenad Pavicevic (Trainer Austria): "Ein brutal schweres Spiel. Wir bleiben so aber dran und haben keinen Druck."

Stats

In der Tabelle liegt der KAC 1909 nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. Zwölf Siege, acht Remis und acht Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto.

Die errungenen drei Zähler gingen für die Austria Klagenfurt Amat. einher mit der vorläufigen Übernahme der Tabellenführung. Die Angriffsreihe der SK Austria Klagenfurt Amateure lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 58 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Austria Klagenfurt Amat. verbuchten insgesamt 15 Siege, fünf Remis und acht Niederlagen. Seit acht Begegnungen haben die Austria Amateure das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Am nächsten Mittwoch reist der KAC 1909 zum SC Landskron, zeitgleich empfangen die Austria Klagenfurt Amateure den ATUS Ferlach.

Kärntner Liga: KAC 1909 – SK Austria Klagenfurt Amateure, 0:2 (0:0)

82 Moritz Berg 0:2

64 Florian Georg Weiss 0:1

