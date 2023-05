Kraig gewinnt in Köttmansdorf!

Details Sonntag, 14. Mai 2023 18:41

Köttmannsdorf steckte gegen SV Kraig eine überraschend deutliche 0:3-Niederlage ein. Alle Tore fielen in der ersten Halbzeit. Im Hinspiel war dem SV Hirter Kraig in einem Match auf Augenhöhe ein 2:1-Sieg geglückt.

Kraig bereits in der ersten Hälfte auf und davon

Zumindest heuer liegt Kraig den Köttmannsdorfer nicht. Bereits im Herbst wurde das Hinspiel nach desaströser Leistung mit 1:2 verloren, was dem damaligen Trainer den Job kostete. Auch im Rückspiel erhielten die Sattnitzkicker eine kalte Dusche im doppelten Sinne.

Es war nass, kalt, der Platz aber regulär, wenngleich klarerweise schwer zu bespielen. Die Gäste kamen mit diesen herbstlichen Bedingungen wesentlich besser zurecht, Sebastian Hertelt klopfte bereits früh bei Torhüter Werner Ambrosch an.

Dann der erste Treffer: Lukas Höberl spielt geschickt hinter die Abwehr, Michael Weitensfelder trug sich in der 20. Spielminute in die Torschützenliste ein. Dieses Momentum nutzte die Proprentner-Truppe zu weiteren Treffern vor der Pause. In der 23. Minute legte sich dann Martin Lamzari den Ball für einen Freistoß zurecht. Ihm gelang ein wahrer Kunstschuss, möglicherweise so, wie er nie wieder gelingen wird. Jedenfalls zappelt der Ball zum 2:0 für die Gäste im Netz und sorgte für offene Münder. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Sebastian Hertelt aufseiten des Gasts das 3:0 (43.). Er bereitete dabei über die Zwischenstation Lamzari seinen eigenen Treffer vor.

Für Köttmannsdorf hätte es noch dicker kommen können

Köttmannsdorf versuchte in der zweiten Halbzeit wohl ins Spiel zu kommen, die Djukic-Truppe erwies sich aber an dem Tag wie das Wetter: Zum Vergessen, es wollte nichts gelingen. In den Gegenstößen verabsäumte Kraig wiederum einen Kantersieg, was Trainer Harry Proprentner aber nicht anficht: „Eine positive Tordifferenz bekommen wir ohnehin nimmer zusammen.“

Stimme zum Spiel

Harald Proprentner (Trainer Kraig): „Noch haben wir den Klassenerhalt rechnerisch nicht geschafft. Gratulationen nehme ich erst entgegen, wenn auch mathematisch alles unter Dach und Fach ist.“

Stats



Auf elftem Rang hielt sich SV Kraig in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die vierte Position inne. Der SV Hirter Kraig ist seit drei Spielen unbezwungen.

Mit diesem Sieg zog SV Kraig am ASKÖ Köttmannsdorf vorbei auf Platz sieben. Die Gastgeber fielen auf die achte Tabellenposition. Zehn Siege, sieben Remis und zehn Niederlagen hat Köttmannsdorf derzeit auf dem Konto. Der SV Hirter Kraig verbuchte insgesamt zwölf Siege, drei Remis und zwölf Niederlagen.

Am nächsten Mittwoch reist Köttmanns. zum FC Hand in Hand Werker Lendorf, zeitgleich empfängt SV Kraig den SK Maria Saal.

Kärntner Liga: ASKÖ Köttmannsdorf – SV Hirter Kraig, 0:3 (0:3)

43 Sebastian Hertelt 0:3

23 Martin Franz Alexander Lamzari 0:2

20 Michael Weitensfelder 0:1

