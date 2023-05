Abfuhr für Köttmannsdorf in Lendorf bedeutet Aus für Darko Djukic!

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 11:44

Mit einem deutlichen Sieg über ASKÖ Köttmannsdorf hält sich der FC Hand in Hand Werker Lendorf die Abstiegsränge weiter vom Leib. Die Niederlage kostete indes Darko Djukic seinen Job.

Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: Köttmannsdorf hatte mit 1:0 die Oberhand behalten.



Traumtor führt zur traumwandlerischen Sicherheit

Nach verheißungsvollem Beginn für die Gäste, wendete sich das Blatt bereits in der 6. Minute in Richtung der Gastgeber, um dort zu verharren. Angriff über die rechte Seite, Hereingabe, Thomas Walker nimmt die aus 25 Metern direkt mit- und trifft mit einem wahren Traumtor zur frühen Lendorfer Führung.

Danach spielte es sich locker flockig für die Heimelf, bereits neun Minuten später bricht Christian Kautz durch und wird gelegt. Den fälligen Elfer verwandelt Sandro Morgenstern. Bereits eine Minute später reklamiert Lendorf, wohl nicht zu Unrecht, einen weiteren Strafstoß. Diesmal bleibt aber die Pfeife von Schiedsrichter Marco Schlacher stumm.

Vor dem Seitenwechsel krönte der alles überragende Michael Morgenstern seine Leistung mit dem 3:0 (36.), das Spiel war im Grunde entschieden.

Deckel zu bei Lendorf, Tür auf bei Köttmannsdorf

Lendorf wollte auf keinen Fall noch mehr oder weniger in Bedrängnis geraten und spielte auf den vierten Treffer. Der gelang, diesmal zog Christian Wernisch jubelnd ab, der superb von Michi Morgenstern bedient wurde. In der 53. Minute war damit die Begegnung entschieden, das 4:0 bedeutete auch den Endstand.

Noch am selben Abend trennte sich Köttmannsdorf von Trainer Darko Djukic, die Nachfolge steht zur Stunde nicht fest, man munkelt aber über Rudi Perz, der ein Comeback bei seinem Langzeitverein geben könnte.

Stimme zum Spiel

Christoph Morgenstern (Trainer Lendorf): „Wir punkten und punkten und kommen dennoch nicht so recht weg vom Tabellenende. Diese Liga ist ein Wahnsinn. Aber wir haben nun alles selbst in der Hand.“

Stats

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition des FC Hand in Hand Werker Lendorf aus und brachte eine Verbesserung auf Platz zehn ein. Acht Siege, zwölf Remis und acht Niederlagen hat der FC Lendorf derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von Lendorf konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Der ASKÖ Köttmannsdorf führt mit 37 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Zehn Siege, sieben Remis und elf Niederlagen hat Köttmannsdorf momentan auf dem Konto. Der letzte Dreier liegt für Köttmanns. bereits drei Spiele zurück.

Der FC Hand in Hand Werker Lendorf tritt am Samstag, den 20.05.2023, um 15:30 Uhr, beim SK Maria Saal an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt der ASKÖ Köttmannsdorf SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c.

Kärntner Liga: FC Hand in Hand Werker Lendorf – ASKÖ Köttmannsdorf, 4:0 (3:0)

53 Christian Wernisch 4:0

36 Michael Morgenstern 3:0

15 Sandro Christoph Morgenstern 2:0

6 Thomas Walker 1:0

