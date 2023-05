Christian Kautz lässt es richtig krachen

Details Sonntag, 21. Mai 2023 13:36

Mit 1:4 verlor Maria Saal am vergangenen Samstag zu Hause deutlich gegen den FC Lendorf. Die Gäste erledigten die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchten einen verdienten Dreier. Lendorf war im Hinspiel gegen den SK Maria Saal zu einem knappen 1:0-Sieg gekommen.

Maria Saal führt etwas gegen den Spielverlauf, Kautz gleicht mit dem Pausenpfiff aus.

Lendorf eröffnete fulminant, bereits nach wenigen Minuten traf Christian Kautz die Stange, Fabian Baumgartner vergab eine Großchance. Maria Saal war noch nicht im Spiel, arbeitete sich langsam in das Geschehen hinein. Nach etwa 20 Minuten waren die Domkicker ebenbürtig und erhielten einen nicht ganz unstrittigen Foulelfmeter. Den verwandelte Daniel Wernig zur Führung. Nach einigen Minuten Schockstare besann sich Lendorf wieder seiner Offensivqualitäten, Christian Kautz war vor Manuel Jachs bei einer Hereingabe am Ball, bezwang den Schlussmann zum verdienten Ausgleich,Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen.

Galavorstellung von Lendorf und Christian Kautz

Vor 175 Zuschauern, die meisten im Lager der Heimischen, brachte Kautz seine Farben kurz nach Seitenwechsel in Front. Fabio Daxer steckte ihm dafür den Ball durch die Abwehrreihen (47,). Der Torhunger von Kautz, der in dieser Saison phasenweise unter Ladehemmung litt, war damit aber noch nicht gestillt. In der 65. & 68. Minute legte er noch zwei Treffer nach, die sich allesamt dem 2:1 ähnelten. Einmal war Michi Morgenstern, einmal wiederum Daxer sein Assistgeber. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück, veredelt durch den Ausgleich in der ersten Hälfte, ging dem routinierten Angreifer natürlich runter wie Öl. Im Finish konnte Trainer Christoph Morgenstern noch seinen Youngster Spielpraxis geben. Am Ende punktete der FC Lendorf dreifach bei Maria Saal.

Der SK Maria Saal befindet sich am 31. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Mit 71 Gegentoren stellt das Heimteam die schlechteste Abwehr der Liga. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Maria Saal. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.



Stimme zum Spiel

Christoph Morgenstern (Trainer Lendorf): „Vielleicht die beste Saisonleistung heuer. Der Wahnsinn ist aber, dass wir immer noch nicht ganz durch sind. Punkte gegen Bleiburg daheim, dann sollte es aber endlich passen.“

Stats

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der Lendorf auf den achten Rang kletterte. Durch den klaren Erfolg über den SK Maria Saal ist der FC Hand in Hand Werker Lendorf weiter im Aufwind.

Nächster Prüfstein für den SK Maria Saal ist auf gegnerischer Anlage SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c (Freitag, 19:00 Uhr). Lendorf misst sich am gleichen Tag mit dem SVG Bleiburg.

Kärntner Liga: SK Maria Saal – FC Hand in Hand Werker Lendorf, 1:4 (1:1)

68 Christian Kautz 1:4

65 Christian Kautz 1:3

48 Christian Kautz 1:2

47 Christian Kautz 1:1

33 Daniel Wernig 1:0

