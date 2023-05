Nach deutlichem Sieg über Landskron greift der ASK nah der Meisterschale!

Details Sonntag, 21. Mai 2023 13:52

ASK Klagenfurt ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Landskron einen klaren Erfolg. Dadurch hält die Thuller-Elf eine Hand am Meisterpokal. Im Hinspiel hatte SC Landskron gegen ASK Klagenfurt mit 2:1 die Nase vorn.

10 Stiche für zwei Spieler und ein Zukic-Doppelpack



Die größte Chance erhielt Landskron zu Spielbeginn, nach einem Getümmel klatschte der Ball von Aluminium zurück. Wenige Minuten später der Aufreger vom Spiel: Die Teamkollegen Bohdan Romaniuk & Kiril Ristoskov prallten unglücklich aufeinander. Spielunterbrechung, um die Platzwunden der beiden zu verarzten. B. Romaniuk konnte mit vier Stichen weitermachen, für den Kollegen war nach sechs Stichen in der Augengegend das Spiel vorbei.

Der ASK zeigte sich von der turbulenten Anfangsphase aber keineswegs geschockt, nahm das Heft eindeutig in die Hand und vor allem von den Flügeln her gab es immer wieder gefährliche Angriffe. Seid Zukic glänzte an diesem Tag besonders. Er schnürte noch vor der Pause Doppelpack für den ASK Klagenfurt (24./45.). Mit der Führung für den Tabellenführer ging es in die Halbzeitpause.

Der Tabellenführer lässt nichts mehr anbrennen

Landskron blieb bei der Liga-Sonntagsmatinee chancenlos. Alles klar machte dann Kyrylo Romaniuk in der 75. Minute mit dem dritten Treffer für das Heimteam (75.). Der Defensivmann wagte dabei einen Vorstoß über das gesamte Feld, brachte im Strafraum einen Doppelpass an und schloss sehenswert ab. Letztlich fuhr ASK Klagenfurt einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Stimme zum Spiel

Dietmar Thuller (Trainer ASK): „Drei Punkte reichen nun fix. Wir lassen uns das nicht mehr nehmen!“

Stats

Mit nur 33 Gegentoren stellt ASK Klagenfurt die sicherste Abwehr der Liga. ASK Klagenfurt kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

Kurz vor Ende der Spielzeit nimmt Landskron eine Position im unteren Tabellenmittelfeld ein. In der Verteidigung des Gasts stimmt es ganz und gar nicht: 65 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen.

Nächster Prüfstein für ASK Klagenfurt ist der SV Hirter Kraig (Freitag, 19:00 Uhr). SC Landskron misst sich am selben Tag mit dem ATUS Ferlach (18:00 Uhr).

Kärntner Liga: ASK Klagenfurt – SC Landskron, 3:0 (2:0)

75 Kyrylo Romaniuk 3:0

45 Seid Zukic 2:0

24 Seid Zukic 1:0

