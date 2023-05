Bleiburg schafft den ersten Schritt zum Klassenerhalt!

Details Sonntag, 21. Mai 2023 22:27

Der SVG Bleiburg erteilte dem SV Hirter Kraig eine so nicht zu erwartende Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für Bleiburg. Ein wichtiger Sieg angesichts der kritischen Tabellensituation. Im Hinspiel hatte die Heimmannschaft das bessere Ende für sich reklamiert und einen 2:0-Sieg geholt.



Geduld als Bleiburger Tugend

Der neue Bleiburger Trainer, Nevenko Vasiljevic, wies vor dem Spiel seine Burschen an, aus einer gesicherten Abwehr heraus zu operieren und geduldig auf die Möglichkeiten zu warten. Seine Elf hielt sich an den Gameplan, so entwickelte sich vorerst kein Spiel mit den ganz großen Glanzlichtern. Kraig war in der ersten Hälfte immer bemüht, vor das Tor zu kommen, Sebastian Hertelt wurde aber in Schach gehalten. 36 Minuten waren gespielt, als Nikola Tolimir vor 180 Zuschauern die Führung für Bleiburg besorgte. Mit der Brust angenommen, halbvolley verwertet. Ein schöner Treffer als Lohn für die Geduld. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit erzielte Mathias Robert Knauder aus einem Freistoß das 2:0 zugunsten des SVG Bleiburg (43.). Mit der sicheren Führung für Bleiburg ging es in die Kabine.

Es wird noch ein Kantersieg



Grega Klaric brachte den SVG Bleiburg unmittelbar nach der Pause in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (48.). Damit war der Widerstand von Kraig gebrochen und Adnan Besic legte in der 54. Minute zum 4:0 vom Elferpunkt für Bleiburg nach. Knauder knallte das Leder noch zum 5:0 über die Linie beförderte (65.). Letztlich kam der SVG Bleiburg gegen den Gast zu einem verdienten 5:0-Sieg. Damit hält die Grenzstadt gute Karten in der Hand, weil sie noch gegen St. Andrä und Gmünd spielt, die beide zu diesem Zeitpunkt bereits abgestiegen sein könnten oder sollten.

Stimme zum Spiel

Nevenko Vasiljevic (Trainer Bleiburg): „Der Spielplan wurde umgesetzt und ich bin sehr zufrieden. Die gute Auslosung bedeutet einmal gar nichts. Jedes Spiel muss erst gewonnen werden.“

Stats

Bleiburg klettert nach diesem Spiel auf den zwölften Tabellenplatz. Der SVG Bleiburg bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zehn Siege, fünf Unentschieden und 14 Pleiten.

Der SV Hirter Kraig muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behält SV Kraig den siebten Tabellenplatz bei. Insbesondere an vorderster Front kommt SV Kraig nicht zur Entfaltung, sodass nur 38 erzielte Treffer auf das Konto des SV Hirter Kraig gehen.

Am nächsten Freitag reist Bleiburg zum FC Hand in Hand Werker Lendorf, zeitgleich empfängt der SV Hirter Kraig ASK Klagenfurt.

Kärntner Liga: SVG Bleiburg – SV Hirter Kraig, 5:0 (2:0)

65 Mathias Robert Knauder 5:0

54 Adnan Besic 4:0

48 Grega Klaric 3:0

43 Mathias Robert Knauder 2:0

36 Nikola Tolimir 1:0

