Die WAC-Juniors holen ein spätes, aber verdientes Remis bei Köttmannsdorf

Details Sonntag, 21. Mai 2023 23:11

Der ASKÖ Köttmannsdorf ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c hinausgekommen, womit der endgültige Klassenerhalt vertagt ist. An der Seitenlinie stand bei den Heimischen nach der Trennung von Darko Djukic Sportchef Mathias Tschofen. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte der Gastgeber mit 3:2 gesiegt.

Die WAC-Juniors haben sich noch nicht aufgegeben

Nach den turbulenten Tagen und Wochen bei Köttmannsdorf samt Trainerentlassung war die Verunsicherung der Gastgeber auch am Platz zu sehen. Für die WAC-Juniors war es das Spiel der letzten Chance. Nur ein Sieg konnte den Klassenerhalt realistisch scheinen lassen. Die Gäste nutzten die Indisponiertheit von Köttmannsdorf. Vor 200 Zuschauern markierte Valentin Safran das 1:0 (22.). Wenige Minuten später zeigte Schiedsrichter Edin Avdic unmissverständlich auf den Elfmeterpunkt. Ein Fall für Nace Erzen, der das 1:1 für den ASKÖ Köttmannsdorf markierte. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Der WAC konnte es fast noch völlig drehen

Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel ging Köttmannsdorf durch den zweiten Treffer von Erzen in Führung. Der Torhüter sah bei dem Schuss aus 20 Metern nicht ganz glücklich aus. Die Gäste versuchten fortan alles, um noch zumindest zum Ausgleich zu kommen. Der gelang Raphael Huber in der 88. Minute. Vom Ankick weg dann die letzte große Szene im Spiel, bei der Köttmansdorf-Torhüter Werner Ambrosch mit einem großartigen Save den Ball an die Stange lenkte und so wenigstens einen Zähler für Köttmannsdorf festhielt. Letztlich gingen Köttmanns. und SG St. Andrä/WAC Juniors 1c mit jeweils einem Punkt auseinander.

Stimme zum Spiel

Mathias Tschofen (Trainer Köttmannsdorf): "Wir hätten uns trotz des späten Ausgleichs nicht über eine Niederlage beklagen dürfen. Einen Dreier benötigen wir noch."



Stats

Kurz vor Saisonultimo bekleidet der ASKÖ Köttmannsdorf den zehnten Rang des Klassements. Köttmannsdorf musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten vier Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Der Gast findet sich kurz vor Saisonende in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 16. In der Verteidigung von SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c stimmt es ganz und gar nicht: 66 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. SG St. Andrä/WAC Juniors 1c ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Am kommenden Samstag trifft Köttmanns. auf den ASKÖ Gmünd, St. Andrä/WAC Juniors 1c spielt tags zuvor gegen den SK Maria Saal.

Kärntner Liga: ASKÖ Köttmannsdorf – SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c, 2:2 (1:1)

88 Raphael Huber 2:2

50 Nace Erzen 2:1

29 Nace Erzen 1:1

22 Valentin Safran 0:1

