Trotz Rang 7 und 40 Punkten ist Lendorf immer noch nicht durch!

1:1 hieß es nach dem Spiel des FC Lendorf gegen Bleiburg. Die Punkteteilung war leistungsgerecht, spiegelte das Geschehen auf dem Platz wider. Kurios: Trotz 40 Punkten und Rang 7 ist Lendorf immer noch nicht durch. Das Hinspiel hatte Lendorf mit 2:1 knapp für sich entschieden.

Die Treffer zum finalen Score fielen früh

Das Spiel zwischen den zuletzt erfolgreichen Lendorfern und den bekannt Spielständen Grenzstädtern ließ von Beginn weg nichts an Intensität vermissen. Beide Teams mussten höllisch aufpassen, keine Einladungen zu verschenken. Bleiburg überwand als erster mit schönem Kombinationsspiel die Abwehrreihen des Gegners. Vor 290 Zuschauern traf Adnan Besic sehenswert herausgespielt zum 1:0 (14.). Der FC Hand in Hand Werker Lendorf hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Felix Helmut Hutter den Ausgleich (16.). Ein halbes Eigentor, dem ein schreckliches Mißverständnis zwischen Torhüter und Abwehr voranging. Hutter bedankte sich artig. Danach ging es wie vor den Treffern weiter. Zwar ohne große Torchancen, Langeweiler war die Sache dennoch keiner

Großtat von Böck rettet Bleiburg den Zähler

Der zweite Durchgang spiegelte den ersten wider, nur dass die Treffer fehlten. Die immense Intensität ging niemals über die 90 Minuten verloren. Kurz vor Ultimo fand dann Christian Kautz recht unbehelligt den Matchball vor. Der Routinier schoss nicht schlecht, aber Keeper Thomas Pök zeigte sein ganzes Können, hielt den immens wichtigen Punkt fest. Der Schlusspfiff durch Referee Thomas Wieser setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.



Stimme zum Spiel

Christoph Morgenstern (Trainer Lendorf): "Es ist ein Wahnsinn, dass wir mit der Tabellenposition und Punkteanzahl immer noch nicht durch sind. Das Remis selbst heute war für beide okay."

Stats

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung des FC Lendorf aus, sodass man nun auf dem siebten Platz steht. Zuletzt lief es erfreulich für die Gastgeber, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Der SVG Bleiburg findet sich kurz vor Saisonende in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13.

Am kommenden Freitag trifft Lendorf auf ASK Klagenfurt, Bleiburg spielt tags darauf gegen SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c.

Kärntner Liga: FC Hand in Hand Werker Lendorf – SVG Bleiburg, 1:1 (1:1)

16 Felix Helmut Hutter 1:1

14 Adnan Besic 0:1

