Spittal nach Remis bei der Austria mit allen Chancen auf Platz 2!

Im Spiel von SK Austria Klagenfurt Amateure gegen den SV Spittal/Drau gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Dieser Punkt bringt Spittal in eine gute Position für den Kampf um den vakanten ÖFB-Cupplatz. Partout keine Probleme hatte Austria Klagenfurt Amat. im Hinspiel gehabt, als man einen 4:1-Sieg holte.

Moritz Berg beantwortet Spittal-Führung mit Hattrick

Spittal/Drau ging vor 100 Zuschauern in Führung. Matteo Revelant war es, der in der neunten Minute zur Stelle war. Allerdings jubelten die Spittaler zu lange, denn binnen weniger Sekunden glich Moritz Berg aus. Dabei blieb es aber nicht. Der Austrianer schaffte einen lupenreinen Hattrick! Dieses Kunststück gelang ihm mit den Treffern (10./23./31.) zum 3:1 für die SK Austria Klagenfurt Amateure. Adrian Steurer schoss für den SV Spittal/Drau in der 34. Minute das zweite Tor und damit wieder in Schlagdistanz. Austria Klagenfurt Amat. führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Druck der Austria brachte nicht das gewünschte Ergebnis, Spittal gleicht sehr spät aus

Nach dem Seitenwechsel spielte die Austria, als ob sie und nicht Spittal ein Tor hinten wäre. Der vierte Treffer wollte nicht gelingen und aus dem Konter heraus fanden die Oberkärntner zwei ausgezeichnete Chancen vor. Bei einem Müllmann-Schuss zeichnete sich Torwart Marcel Köstenbauer aus. Auf der Gegenseite köpfelt Sinanovic auf die Querlatte.

Spittal operierte nun zunehmend mit langen Bällen, hoffte auf Standards und ein solche ließ die Dabringer-Truppe jubeln: Eckball, Verlängerung auf die zweite Stange und da stand Sinan Samardzic, der in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 3:3 (91.) doch noch den Ausgleich erzielte. Schließlich gingen SK Austria Klagenfurt Amateure und der SV Spittal/Drau mit einer Punkteteilung auseinander.

Stimme zum Spiel

Philipp Dabringer (Trainer Spittal): "Diese Spekulationen, ob der ASK in die Regionalliga geht oder nicht, berühren uns nicht. Wir haben einen wichtigen Punkt im Hinblick auf den ÖFB-Cup-Konkurrenten Ferlach geholt, das nach einem 1:3-Rückstand. Gut für die Moral.."

Stats

Offensiv konnte Austria Klagenfurt Amat. in der Kärntner Liga kaum jemand das Wasser reichen, was die 63 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren.

Erfolgsgarant von Spittal/Drau ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 71 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die Gäste erfüllten zuletzt die Erwartungen und verbuchten aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Mit diesem Unentschieden verpassten die Gastgeber die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält SK Austria Klagenfurt Amateure den zweiten Platz.

Der nächste Gegner von Austria Klagenfurt Amat, welcher in zwei Wochen, am 11.06.2023, empfangen wird, ist der ASCO ATSV Wolfsberg. Am Freitag muss der SV Spittal/Drau vor heimischer Kulisse gegen den KAC 1909 ran.

Kärntner Liga: SK Austria Klagenfurt Amateure – SV Spittal/Drau, 3:3 (3:2)

91 Sinan Samardzic 3:3

34 Adrian Steurer 3:2

31 Moritz Berg 3:1

23 Moritz Berg 2:1

10 Moritz Berg 1:1

9 Matteo Revelant 0:1

