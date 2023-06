Unterhaltsames Remis vor der Meisterfeier!

Details Samstag, 03. Juni 2023 07:54

Im Spiel von ASK Klagenfurt gegen den FC Hand in Hand Werker Lendorf gab es wieder mal eine Menge Tore zu bejubeln. Am Ende teilten sich die beiden Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Im Hinspiel hatte ASK Klagenfurt keinerlei Probleme mit Lendorf gehabt und einen 4:1-Erfolg verbucht.

Lendorf noch voll im Meisterschaftsmodus, der ASK zieht davon



Die Gäste waren sich im Vorfeld nicht restlos sicher, ob sie nicht doch noch einen Punkt benötigen, um den Klassenerhalt zu fixieren. Lendorf lief mit seiner stärksten möglichen Elf auf, während beim ASK ein paar Spieler in der Startaufstellung standen, die sonst eher von der Bank kommen.



Nach einem kurzen Abtasten gelang dem ASK ein Doppelschlag durch Seid Zukic, der zweite aus einem Elfer, den er in Panenka-Style versenkte. Auffallendster Spieler in jener Phase war Kyrylo Romaniuk am linken Flügel, der einige Male gut mit seinem Zwilingsbruder Bogdan kombinierte.



Nun attackierte Lendorf früher, der ASK agierte teilweise im eigenen Strafraum in Susi-Sorglos-Manier und wurde durch Christian Kautz umgehend mit dem 2:1 bestraft. Zur Pause behielt ASK Klagenfurt die Nase knapp vorn.



Ein Unentschieden, mit dem jeder leben kann



Nach dem Seitenwechsel gab es zunächst mal wirklich Sommerfußball, beide besannen sich aber schnell wieder, dass es sich um ein Ligaspiel handelt. Der eingewechselte Alexander Killar versenkte die Kugel zum 3:1 für den Ligaprimus (75.). Ein unhaltbarer Schuss von rund 18 Metern, bei verdeckter Sicht für Torhüter Lukas Kohlmaier. Der Jubel war noch nicht verhallt, schon stand es 3:2, Einen Ball auf Christian Wernisch klärt Pechvogel Kyrylo Romaniuk in den eigenen Kasten und Thomas Zraunig, glich gar in der 87. Minute aus! Lendorf kam mehr oder weniger aus dem Nichts doch noch zu einem Punkt, unverdient war der aber nicht. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff ging die Meisterfeier los, alle Coaches erhielten dabei die traditionelle Bier- & Sektdusche ab.

Stimmen zum Spiel

Dietmar Thuller (Trainer ASK): „Heute bekamen einige ihre wohlverdiente Startelfbeförderung. Ich selbst bin schon im Vorbereitungsmodus auf die nächste Saison.“



Florian Pingist (Mittelfeld FC Lendorf): „Wir waren so gebrieft, dass wir noch einen Punkt brauchen, um auf Nummer sicher zu gehen.“





Am Mittwoch, den 07.06.2023, tritt ASK Klagenfurt bei SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c an (19:00 Uhr), zwei Tage später (19:00 Uhr) genießt Lendorf Heimrecht gegen den SV Hirter Kraig.

Kärntner Liga: ASK Klagenfurt – FC Hand in Hand Werker Lendorf, 3:3 (2:1)

87 Thomas Zraunig 3:3

76 Eigentor durch Kyrylo Romaniuk 3:2

75 Alexander Helmut Egon Emmerich Killar 3:1

35 Christian Kautz 2:1

21 Seid Zukic 2:0

20 Seid Zukic 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei