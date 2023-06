Joker-Doppelpacker Anzelj schießt Völkermarkt zum Heimsieg über Ferlach

Details Montag, 05. Juni 2023 12:37

Am Freitag begrüßte Völkermarkt im Zuge der 33. Runde in der Kärntner Liga den ATUS Ferlach. Nach einem eher mauen ersten Akt nahm das Geschehen in Durchgang zwei mehr Fahrt auf - und die Heimischen kamen dank eines Joker-Doppelpacks zum "Dreier" - 2:0 der Endstand. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das der VST Völkermarkt am Ende mit 4:3 gewonnen hatte.

Edeljoker-Doppelpack mündet im Heimsieg

Die erste Halbchance im Spiel gehörte den Gästen, bekam die Kugel nach einem Gestochere im Fünfmeterraum aber niemand über die Linie gedrückt (6.). In der Folge kamen die Hausherren auf Touren, ließen nach einem Freistoß (19.) und einer weiteren aussichtsreichen Chance (23.) die Gelegenheiten für einen Führungstreffer vor dem Seitenwechsel aber liegen. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Auch nach dem Kabinengang gehörte die erste Chance aus einem Freistoß den Hausherren (54.), ehe ein Edeljoker für die Treffer im Abspann sorgen musste: Ziga Anzelj glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Völkermarkt (69./86.). Beim ersten Treffer war er gerade einmal 120 Sekunden auf dem Feld, später machten die Gäste natürlich etwas auf, gierten auf den Ausgleich, ehe Anzelj die damit einhergehenden Freiräume nützte und den Endstand sicherstellte. Am Schluss fuhr der VST Völkermarkt gegen Ferlach auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Zahlen & Fakten

Kurz vor dem Saisonende halten die Hausherren auf Rang zehn im Klassement. Die Heimmannschaft befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt der ATUS Ferlach in der Tabelle stabil. Mit dem Gewinnen tun sich die Gäste zuletzt schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Kommende Woche tritt der VST Völkermarkt bei SC Landskron an (Freitag, 18:30 Uhr), bereits zwei Tage vorher genießt Ferlach Heimrecht gegen den SV Spittal/Drau.

Kärntner Liga: VST Völkermarkt – ATUS Ferlach, 2:0 (0:0)

86 Ziga Anzelj 2:0

69 Ziga Anzelj 1:0

