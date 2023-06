"2. Kraft" im Klassement & ÖFB-Cup-Platz sicher: SV Spittal/Drau mit Kantersieg über KAC 1909

Details Montag, 05. Juni 2023 12:45

Am Samstagabend stand um 19:21 Uhr - eine Anspielung auf das Gründungsjahr des Heim-Teams - das Duell des SV Spittal/Drau gegen den KAC 1909 auf der Agenda. Das Ganze im Zuge der vorletzten, der 33. Runde in der Kärntner Liga. Das Match kam mit besonderen Vorzeichen daher, könnten die Hausherren einen weiteren großen Schritt in Richtung Vizemeistertitel gehen und mit einem Erfolg vor eigenem Publikum zugleich den Startplatz im ÖFB-Cup dingfest machen. Und seiner Favoritenrolle wurde Spittal im Match vollends gerecht, feierte man einen deutlichen und verdienten 5:0-Kantersieg. Das Hinspiel hatten beide Mannschaften ohne Tore über die Bühne gebracht.

Auftakt nach Maß leitet Kantersieg ein

Von Beginn an machten die Hausherren unmissverständlich klar, dass man diesen zweiten Platz und das Ticket für den Pokal-Bewerb, in dem ja das ganz große Bundesliga-Los blühen könnte, um jeden Preis erlangen möchte. So ließ auch der erste Torschrei der 200 Zuschauer nicht lange auf sich warten: Samuel Müllmann traf nach gerade einmal 120 Sekunden aus der ersten Torchance zum 1:0 für die Hausherren. Und schon nach acht Minuten fiel der Vorsprung komfortabel aus: Ralph Roman Scheer vollstreckte zum 2:0. Als Max Steinthaler nach 23. Minuten bereits für den dritten Streich des Tabellenzweiten sorgte, schien die Messe früh gelesen, während die Gäste fortan um Schadensbegrenzung bemüht waren und dem Gegner den Spielwitz irgendwie zu entziehen versuchten. Der dominante Vortrag von Spittal/Drau aus der Anfangsphase zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Auch die Nachwuchs-Arbeit wird in Spittal großgeschrieben - gab es in der Pause eine eigene „Zeremonie“ für die Jugend-Kicker (Fotocredit: Facebook SV Sportastic Spittal)

Wieder Blitzstart in Hälfte zwei

Auch in der zweiten Spielhälfte erwischten die Heimischen einen fabelhaften Start: Mit dem 4:0 durch Tom Zurga schien die Partie bereits in der 46. Minute mit dem SV Spittal/Drau einen sicheren Sieger zu haben. Gerade einmal wenige Sekunden waren zu diesem Zeitpunkt nach Wiederbeginn absolviert. Das Match war an sich längst entschieden, als Matteo Revelant das Leder zum 5:0 über die Linie beförderte (55.). Schlussendlich setzte sich Spittal/Drau mit fünf Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde - der Jubel über den ÖFB-Cup-Platz kannte im Anschluss keine Grenzen.

Zahlen & Fakten

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SV Spittal/Drau - aufgrund der „bereinigten“, absolvierten Spiele - in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Erfolgsgarant von Spittal/Drau ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 76 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt.

Der KAC 1909 hat auch nach der Pleite die fünfte Tabellenposition inne, agiert nun seit fünf Spielen sieglos.

Für Spittal/Drau geht es am kommenden Mittwoch beim ATUS Ferlach weiter. Da der KAC am letzten Spieltag spielfrei hat, ist die Saison für die Gäste beendet.

Kärntner Liga: SV Spittal/Drau – KAC 1909, 5:0 (3:0)

55 Matteo Revelant 5:0

46 Tom Zurga 4:0

23 Max Steinthaler 3:0

8 Ralph Roman Scheer 2:0

2 Samuel Muellmann 1:0

