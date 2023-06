Triplepacker Zukic führt Meister ASK Klagenfurt zu Kantersieg bei SG St. Andrä/WAC Juniors 1c

Details Mittwoch, 07. Juni 2023 21:20

Vor 100 Zuschauern fügte Meister ASK Klagenfurt im Gastspiel beim SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c dem Gegner eine Pleite zu, siegte der Favorit nach einem furiosen Finish doch deutlich mit 4:0. All das in der vorgezogenen 30. Runde in der Kärntner Liga. Die Beobachter waren sich einig, dass SG St. Andrä/WAC Juniors 1c als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Im Aufeinandertreffen beider Kontrahenten in der Hinrunde hatte das Heimteam denkbar knapp beim 2:1 die Oberhand behalten.

Klare Angelegenheit für den Tabellenprimus

Ein Mann stach an diesem Abend besonders hervor und brillierte im Verlauf mit einem Dreierpack, avancierte damit zum Matchwinner: Seid Zukic. Schon in der Anfangsphase (10.) markiert er nach dem guten Beginn rasch das 0:1, welches gleichzeitig den Pausenstand widerspiegelte. Nach dem Seitenwechsel, bereits in die Schlussphase einkehrend, besorgte er vom Punkt das 0:2 (81.). Nur 180 Sekunden später sorgte Matic Ahacic mit dem 0:3 für die Entscheidung zugunsten des Meisters, setzt abermals Seid Zukic mit seinem Tor in Minute 88, seinem dritten Streich des Tages, die Kirsche auf die Torte - 0:4 der Endstand.

Zahlen & Fakten

Nach 32 Spielen steht SG St. Andrä/WAC Juniors 1c auf Platz 16. Auch im letzten Spiel ließ die Hintermannschaft von SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c zahlreiche Tore zu und bestätigte damit die anfällige Abwehrleistung der gesamten Saison, in der man insgesamt 73 Gegentreffer hinnahm. Meistens verließ St. Andrä/WAC Juniors 1c den Platz als Verlierer, insgesamt 18-mal, demgegenüber stehen zum Saisonabschluss acht Siege und sechs Unentschieden.

ASK Klagenfurt geht heuer als Meister hervor. Dass die Offensive der Gäste zu den besten der Liga gehört, zeigte man auch im letzten Spiel. Damit kommt ASK Klagenfurt auf insgesamt 74 Treffer. ASK Klagenfurt weist mit 20 Siegen, fünf Unentschieden und sieben Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. ASK Klagenfurt erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien 13 Zähler.

Kärntner Liga: SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c – ASK Klagenfurt, 0:4 (0:1)

86 Seid Zukic 0:4

84 Matic Ahacic 0:3

81 Seid Zukic 0:2

9 Seid Zukic 0:1

