Sieben Treffer: Köttmannsdorf gewinnt Torfestival bei St. Jakob im Rosental

Details Freitag, 09. Juni 2023 22:03

Für den SV St. Jakob im Rosental gab es in der Heimpartie zum Saisonabschluss gegen den ASKÖ Köttmannsdorf, an deren Ende eine 2:5-Niederlage stand, nichts zu holen. Damit beenden die Hausherren diese Saison auf Rang sechs, während der Gast noch auf Rang zehn vorprescht. Im Hinspiel hatte Köttmannsdorf das heimische Publikum mit einem 3:1 jubeln lassen.

Torreicher zweiter Abschnitt

Für die 1:0-Führung des Gasts war Nace Erzen verantwortlich. Vor 200 Zuschauern war der Stürmer zur Stelle und sorgte in Minute 33 nach einer ausgeglichenen Beginnphase für den einzigen Torerfolg in Hälfte eins. Zur Pause behielt Köttmannsdorf die Nase knapp vorn. Ziga Erzen ließ sich in der 55. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:0 für den Gast. Christoph Omann war es, der in der 62. Minute das Spielgerät im Tor des ASKÖ Köttmannsdorf unterbrachte und für den Anschlusstreffer sorgte. Die Freude des SV St. Jakob/R. über den Anschlusstreffer währte allerdings nicht lange. Nace Erzen (64.), Luka Djukic (82.) und Adis Ajkic (88.) ließen an der Dominanz von Köttmannsdorf keinen Zweifel aufkommen und stockten den Spielstand in der Schlussphase auf 1:5 auf! In der 90. Minute brachte Marco Koller das Netz für St. Jakob/R. zum Zappeln und sorgte damit immerhin für einen zweiten Ehrentreffer des Heim-Teams. Am Schluss gewann Köttmannsdorf gegen die Gastgeber.

Zahlen & Fakten

Am Ende der Saison steht der SV St. Jakob im Rosental im sicheren Mittelfeld auf Platz sechs. Zum Saisonabschluss kommt der SV St. Jakob/R. auf zwölf Siege, acht Unentschieden und zwölf Niederlagen. Für St. Jakob/R. endet die Spielzeit mit einer langen Durststrecke. So wartet man schon seit sieben Spielen auf einen Sieg.

Kurz vor Ende der Saison nimmt der ASKÖ Köttmannsdorf eine Position im unteren Tabellenmittelfeld ein, beendete die Spielzeit nach diesem Sieg auf Rang zehn.

Kärntner Liga: SV St. Jakob im Rosental – ASKÖ Köttmannsdorf, 2:5 (0:1)

90 Marco Koller 2:5

88 Adis Ajkic 1:5

82 Luka Djukic 1:4

64 Nace Erzen 1:3

62 Christoph Omann 1:2

55 Ziga Erzen 0:2

33 Nace Erzen 0:1

