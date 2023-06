Vizemeistertitel verpasst: Klagenfurt Amateure kassieren empfindliche Pleite gegen Wolfsberg

Details Freitag, 09. Juni 2023 22:08

Mit 0:4 verlor SK Austria Klagenfurt Amateure am vergangenen Freitag das letzte Saisonspiel deutlich gegen den ASCO ATSV Wolfsberg und ließ sich damit die Chance, Rang zwei im Klassement einzutüten, nehmen. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich anders verteilt gewesen: Austria Klagenfurt hatte einen klaren 4:0-Sieg gefeiert - diesmal folgte also die Retourkutsche.

Einseitiger Torreigen in Akt zwei

Den ersten Torschuss (12.) gaben die Hausherren ab, welcher allerdings für den gegnerischen Schlussmann keine Gefahr mit sich brachte. Dann entwickelte sich eine chancenarme, ausgeglichene erste Halbzeit, die durch einen Rupp-Kopfball (41.) beinahe noch mit einer Pausenführung des Gasts zu Ende ging. Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Denin Begic brachte Wolfsberg per Doppelschlag ins Front, als er in der 47. und 56. Minute vollstreckte und damit den komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung Einzug halten ließ. Marcel Maximilian Stoni war es, der vor 100 Zuschauern in der 59. Minute das 3:0 für den ATSV Wolfsberg besorgte - damit war die Messe längst gelesen. Eigentlich waren die Austria Klagenfurt Amat. schon geschlagen, als Bastian Rupp das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (61.). Am Ende punktete Wolfsberg dreifach beim Heimteam.

Was sagt die Bilanz?

SK Austria Klagenfurt Amateure rief diese Saison immer wieder gute Leistungen ab und belohnte sich am Ende mit dem vierten Tabellenplatz. Damit dürfte Austria Klagenfurt in der nächsten Spielzeit oben ein Wort mitreden wollen. Das Heim-Team weist mit 16 Siegen, sechs Unentschieden und zehn Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor.

Am Ende der Saison steht der ASCO ATSV Wolfsberg im sicheren Mittelfeld auf Platz sieben. Dass die Offensive des Gasts zu den besten der Liga gehört, zeigte man auch im letzten Spiel. Damit kommt der ATSV Wolfsberg auf insgesamt 69 Treffer. Zum Saisonabschluss kommt Wolfsberg auf zwölf Siege, acht Unentschieden und zwölf Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief der ASCO ATSV Wolfsberg konsequent Leistung ab und holte 13 Punkte.

Kärntner Liga: SK Austria Klagenfurt Amateure – ASCO ATSV Wolfsberg, 0:4 (0:0)

