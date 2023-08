Ferlach gewinnt Spitzenspiel gegen Spittal klar

Details Montag, 07. August 2023 21:21

In der 2. Runde der Kärntner Liga kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem ATUS Ferlach und dem SV Spittal/Drau – die beiden letzjährigen Verfolger des Aufsteigers ASK Klagenfurt. In der letzten Spielzeit konnten die Rosentaler dieses Duell zweimal für sich entscheiden und auch an diesem Nachholtermin am Montagabend ging der ATUS Ferlach als Sieger vom Platz. Sie verpassten den Oberkärntnern eine klar 3:0-Niederlage.

Hin und Her in den ersten 45 Minuten

Vor 123 Zusehern wurde das Match, welches aufgrund der Unwetterkatastrophe in Unterkärnten von Freitag auf Montag verlegt wurde, um 17:30 Uhr am Ferlacher Sportplatz angepfiffen. Nach einem guten Beginn von beiden Mannschaften ging es in Hälfte eins immer wieder hin und her. Das Tornetz konnte aber in diesen 45 Minuten noch nicht zum Zappeln gebracht werden.

Ferlach trifft dreifach und entscheidet die Partie für sich

In Durchgang zwei erwischte der ATUS Ferlach den besseren Start. Nach Chancen für die Rosentaler war es schließlich Dominik Mak, der in der 59. Minute den ersten Treffer des Tages erzielt. Die Gastgeber ließen auch in weiterer Folge nicht nach und legten nur zwei Minuten später durch Hannes Schwarz noch einen drauf. In der Schlussphase schwächten sie sich dann selbst, als Christopher Kaschnig aufgrund einer Unsportlichkeit die zweite gelbe Karte sah und vom Platz geschickt wurde. Spittal konnte daraus aber nicht Profit schlagen, sondern fing sich im Endspurt noch den dritten Gegentreffer durch den Ferlacher Stephan Bürgler. Somit entscheiden die Rosentaler dieses erste Spitzenspiel der Saison klar mit 3:0 für sich.

Petar Maric, Co-Trainer ATUS Ferlach:

„Mit einer taktischen Veränderung gingen wir in dieses Topspiel gegen Spittal, das in Hälfte eins ein ständiges Hin und Her war. Die zweite Halbzeit verlief dann klar zu unseren Gunsten – ein verdienter Sieg. Offenbar tun wir uns gegen die stärkeren Gegner in dieser Liga leichter, das war auch in der letzten Saison schon so. Das zeigt aber einmal mehr, was wir als Mannschaft draufhaben.“

Die nächsten Duelle in der Kärntner Liga stehen für die beiden Teams am kommenden Freitag an. Der ATUS Ferlach misst sich auswärts mit dem SK Treibach, während Spittal zuhause den ASKÖ Köttmannsdorf empfängt.

