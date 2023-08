Erster Kärntner-Liga-Punkt! Donau Klagenfurt holt Unentschieden gegen KAC

Details Montag, 07. August 2023 21:48

In der 2. Runde der Kärntner Liga stand ein Klagenfurter-Derby am Programm. Das Stadtduell zwischen dem KAC 1909 und dem SV Donau Klagenfurt – St. Ruprecht, das eigentlich am Freitag stattfinden sollte und aufgrund der starken Regenfälle am Montag nachgeholt wurde, brachte keinen Sieger hervor. Der SV Donau Klagenfurt durfte sich aber über den ersten Kärntner-Liga-Punkt in der Vereinsgeschichte freuen.

Derby startet wie im Cup fulminant

Bereits vor zwei Wochen gab es dieses Duell der beiden Klagenfurter Mannschaften. Dort traf man sich in der ersten Runde des KFV-Cups, wo sich der KAC in einer aufregenden Partie knapp mit 5:4 durchsetzen konnte. An diesem Montagabend matchten sich die beiden Teams erneut auf hohem Niveau. Die Begegnung nahm in der 20. Minute Fahrt auf, als Sandro Da Silva zum ersten Mal an diesem Abend das Tor traf. Lange ließ die Antwort der Gäste nicht auf sich warten, Boyo Jarjue glich nur drei Minuten später wieder aus. Kurz vor der Pause holte sich dann wieder der KAC durch Raphael Kassler (38.) die Führung.

Punkteteilung bedeutet ersten Kärntner-Liga-Zähler

Nach Wiederanpfiff ging es in ähnlichem Tempo weiter. Damjan Jovanovic gelang in der 54. Minute der Ausgleich für seine Gästeteam. Bis zum Schlusspfiff ging es Hin und Her, ein weiteres Mal fand der Ball aber nicht mehr den Weg ins Tor. Damit trennen sich die beiden Teams im Derby mit einem 2:2-Unentschieden. Der SV Donau Klagenfurt holt seinen ersten Punkt in der Kärntner-Liga-Geschichte. Der KAC 1909 hat hingegen schon mehrere Punkte in dieser Klasse gesammelt, in dieser Saison ist es nach zwei Punkteteilungen der zweite.

Christian Trappitsch, Trainer SV Donau Klagenfurt – St. Ruprecht:

„Wir hatten gute Chancen und hätten die Partie auch gewinnen können. Bis auf die zwei Gegentore aus Eigenfehlern haben wir uns gut angestellt und den ersten Punkt in dieser Klasse in der Vereinsgeschichte geholt. Nun sind wir in der Liga angekommen und wollen hier mit Herz und Seele bestehen, in dem wir immer von Spiel zu Spiel schauen und stets unser Bestes geben.“

Am kommenden Samstag hat der SV Donau Klagenfurt die Chance auf die nächsten Punkte, wenn der FC Lendorf zu Gast in Klagenfurt ist. Der KAC muss eine Auswärtsreise zur SVG Bleiburg antreten.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei