Später Lucky-Punch! Bleiburg luchst Völkermarkt sichergeglaubte Punkte ab

Am Dienstagabend wurden einige Spiele der Kärntner Liga, die unwetterbedingt von letztem Freitag auf diese Woche verschoben wurden, nachgeholt. So auch das Derby zwischen dem VST Völkermarkt und der SVG Bleiburg. Beide konnten in ihren Auftaktmatches mit guten Leistungen punkten und auch in diesem Derby schrieben wieder beide an. Die Entscheidung fiel jedoch erst sehr spät in der Partie.

Pausenführung für den VST

In die Partie, die sich rund 150 Fans ansahen, starteten die Gastgeber besser, denn schon in der siebten Spielminute war Mario Kuester nach einer Standardsituation zur Stelle und verwandelte zum 1:0. Trotz des frühen Rückstands ließ die SVG Bleiburg nicht locker und erspielte sich – genau wie Völkermarkt – in Hälfte eins einige Chancen. Eine sollte dann den Weg ins Tor finden, nämlich ein Abschluss von Al Mahic in der 37. Minute – 1:1! Lange brauchten die Abstimmungsstädter aber nicht, um zurückzuschlagen. Raphael Kulterer stellte zwei Minuten später nach einem Bleiburger Abwehrfehler wieder den Vorsprung her. Völkermarkt mit leichtem Übergewicht in Hälfte eins.

Kartenfestspiele und Lucky-Punch

Nachdem der zweite Durchgang zu Beginn eher von wenigen Highlights geprägt war, nahm er im Laufe der Zeit immer mehr an Fahrt auf. Schiedsrichter Marco Schlacher musste immer öfter zum gelben Karton greifen. Insgesamt elf Mal zückte er die Karte und aufgrund dieser vielen kleinen Unterbrechungen ordnete er dann gut zehn Minuten Nachspielzeit an. Bleiburgs Miha Vidmar wusste diesen Umstand spät zu nützen und brachte schließlich in der 99. Minute dem Ball im Netz unter. Der Lucky-Punch von Bleiburg bringt ihnen also einen gewonnenen Punkt ein – für Völkermarkt hingegen bedeutet der späte Ausgleich zwei verlorene Punkte.

Nevenko Vasiljevic, Trainer SVG Bleiburg:

„Dieses Derby war sicher von beiden Seiten eine gute Partie. Nachdem Völkermarkt in Hälfte eins in Führung ging, gelang uns doch noch der späte Ausgleich, der meiner Meinung nach aufgrund unseres Willens trotzdem verdient war. Die Gegner fühlten sich am Schluss schon zu sicher, doch das Spiel ist erst aus, wenn der Schiri abpfeift. So ist Fußball eben! Mit einem guten Start in die Saison wollen wir unserem Ziel, nichts mit dem Abstieg zu tun haben, näherkommen.“

Am Wochenende stehen bereits die nächsten Duelle am Spielplan der Kärntner Liga. Völkermarkt muss am Freitagabend auswärts beim SAK ran, Bleiburg erwartet einen Tag später den KAC.

