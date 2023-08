Doppelt im Pech: Ferlach mit zwei Eigentoren und hernach einer klaren Niederlage beim SK Treibach

Details Freitag, 11. August 2023 22:34

Am Freitagabend gewann Regionalliga-Absteiger SK Treibach vor heimischer Kulisse deutlich mit 5:0 gegen den ATUS Ferlach, der den Erfolg der Hausherren mit zwei Eigentoren im ersten Akt unfreiwillig selbst in die Wege leitete. Während Treibach nun bei sieben Zählern hält, verbleiben die Gäste bei momentan vier Punkten.

Nach "Doppel-Eigentor" nahm der Torreigen seinen Lauf

300 Zuschauer sahen eine von Anfang an ansehnliche und tempointensive Partie, wurden in der 39. Minute Zeuge eines unglücklichen Eigentors von Martin Sustersic zum 1:0 für Treibach. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde Dejan Kern ebenfalls zum Unglücksraben und traf ins eigene Tor (43.) - 2:0 für Treibach fortan der Spielstand. Mit der Führung für den SK Treibach ging es in die Kabine. Für ruhige Verhältnisse sorgte Alexander Kurz, als er das 3:0 für das Heimteam besorgte (50.). Für das 4:0 von Treibach sorgte Marco Paul Pirker, der in Minute 80 zur Stelle war. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Treibach für einen Treffer sorgte (93.) - Timo Todor-Kostic markierte den Schlusspunkt. Am Ende stand der SK Treibach als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Die Saison ist noch jung und die Bedeutung der Tabelle entsprechend gering. Nichtsdestotrotz nimmt es Treibach wohlwollend zur Kenntnis, dass man sich mit diesem Erfolg im Klassement auf den zweiten Rang verbessert hat.

Ferlach verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle etwas an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem siebten Rang. Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei.

Nächster Prüfstein für den SK Treibach ist der ASKÖ Köttmannsdorf (Dienstag, 18:00 Uhr). Der ATUS Ferlach misst sich am selben Tag mit dem SV St. Jakob im Rosental (17:30 Uhr).

Kärntner Liga: SK Treibach – ATUS Ferlach, 5:0 (2:0)

93 Timo Todor-Kostic 5:0

80 Marco Paul Pirker 4:0

50 Alexander Kurz 3:0

43 Eigentor durch Dejan Kern 2:0

39 Eigentor durch Martin Sustersic 1:0

