Völkermarkt geht aus irrem Torfestival beim SAK Klagenfurt als Sieger hervor

Auch am dritten Spieltag der noch jungen Spielzeit 2023/24 in der Kärntner Liga blieb Regionalliga-Absteiger SAK Klagenfurt sieglos, unterlag VST Völkermarkt in einem spektakulären Match letzten Endes mit 4:5, lief dabei mit Ausnahme des Treffers zum 1:0 permanent einem Rückstand hinterher.

Heiße Schlussphase als "Sprungbrett" eines wilden Ritts

Hrvoje Jakovljevic war es, der vor 250 Zuschauern für den SAK den Führungstreffer besorgte (11.). Jetzt erst recht, dachte sich Mario Michael Kuester, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (16.). Eine impulsive Beginnphase, die als Startschuss für ein prächtiges, torreiches Fußballspiel dienen sollte: Daniel Horst Ramsauer brachte Völkermarkt nach 20 Minuten die 2:1-Führung. Izidor Erazem Kamsek traf zum 2:2 zugunsten des SAK Klagenfurt (27.) und sorgte damit neuerlich für die Patt-Stellung. Kurz vor der Pause traf Raphael Lukas Kulterer für den VST Völkermarkt (41.) zum neuerlichen Führungstreffer. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Torreigen kannte kein Ende

Unmittelbar vor der Pause der Führungstreffer, welchen man direkt nach dem Seitenwechsel mit der nächsten Bude untermauerte: Ziga Anzelj schoss die Kugel zum 4:2 für Völkermarkt über die Linie (47.). Es folgte der Anschlusstreffer für den SAK – bereits der zweite für Kamsek. Nun stand es nur noch 3:4 (56.). Anze Pisek war es, der in der 64. Minute das Spielgerät im Tor des SAK Klagenfurt unterbrachte und neuerlich den Zwei-Tore-Vorsprung des Gastes lancierte. Kurz vor Ultimo war noch Uros Palibrk zur Stelle und zeichnete für das vierte Tor des SAK verantwortlich (90.). Als Schiedsrichter Christoph Hopfgartner die Begegnung schließlich abpfiff, waren die Klagenfurter vor heimischer Kulisse mit 4:5 geschlagen.

Beim SAK präsentierte sich die Abwehr angesichts sieben Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (5).

Der geringen Aussagekraft der aktuellen Tabelle zum Trotz steht der VST Völkermarkt nach diesem Erfolg auf Platz vier.

Nächster Prüfstein für den SAK ist auf gegnerischer Anlage der KAC 1909 (Dienstag, 10:30 Uhr). Tags zuvor misst sich Völkermarkt mit dem SV Spittal/Drau (19:00 Uhr).

Kärntner Liga: SAK Klagenfurt – VST Völkermarkt, 4:5 (2:4)

90 Uros Palibrk 4:5

64 Anze Pisek 3:5

56 Izidor Erazem Kamsek 3:4

47 Ziga Anzelj 2:4

41 Raphael Lukas Kulterer 2:3

27 Izidor Erazem Kamsek 2:2

20 Daniel Horst Ramsauer 1:2

16 Mario Michael Kuester 1:1

11 Hrvoje Jakovljevic 1:0

