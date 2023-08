Idealer Saisonstart für Völkermarkt! Auch voller Erfolg gegen Spittal

Details Montag, 14. August 2023 21:59

Mit der 4. Runde der Kärntner Liga steht diese Woche eine englische Woche für die Teams am Programm. Die Belastung für die Mannschaften ist hoch, in elf Tagen sind nun ganze vier Matches zu absolvieren. Am Fenstertag, dem Montag vor dem Maria-Himmelfahrts-Tag wurde auch eine Partie ausgespielt, nämlich jene zwischen dem VST Völkermarkt und dem SV Spittal/Drau. Dort gingen die Abstimmungsstädter knapp mit 1:0 als Sieger hervor.

Wenige Hightlights zu Beginn

Der VST Völkermarkt startete gut in die diesjährige Kärntner-Liga-Saison. Mit Siegen gegen den Aufsteiger Donau Klagenfurt und dem Titelaspiranten SAK sowie einem Unentschieden im Derby gegen Bleiburg steht man nach drei Spieltagen mit sieben Punkten im oberen Tabellenfeld. Auch gegen Spittal sollte ein voller Punkteerfolg gelingen. In der ersten Halbzeit merkte man beiden Teams die kurzen Regenerationspausen zwischen den Matches an, sie verlief weitestgehend highlightlos.

Goldtreffer in Hälfte zwei bringt Völkermarkt drei Punkte ein

Im zweiten Durchgang begannen die Gastgeber dann, mehr fürs Spiel zu machen und sollten schließlich dafür belohnt werden. In der 74. Minute gelang Tevz Nabernik nach einer schönen Kopfballaktion der Goldtreffer des Tages. Spittal versuchte es in der Schlussphase mit der Brechstange, sie wollten nicht im vierten Saisonspiel das dritte Mal als Verlierer vom Platz gehen. Dies nutzte jedoch nichts, die drei Zähler gehörten an diesem Abend dem VST Völkermarkt, der nun mit zehn Punkten für eine Nacht die Tabellenführung übernimmt. Der SV Spittal bleibt weiterhin bei drei Zählern, was einen Rang im unteren Tabellenmittelfeld bedeutet.

Franz Polanz, Trainer VST Völkermarkt:

„Nachdem die Partie gegen den SAK am Freitag uns schon viele Kräfte abverlangt hat und auch der SV Spittal gegen Köttmannsdorf kämpfen musste, verlief die erste Hälfte recht madig. Nach der Pause hatten wir vom Spiel und auch mehrere Torgelegenheiten, deshalb ist der Sieg heute verdient. Das Team hat sich trotz der hohen Belastung der letzten Tage sehr gut präsentiert. Der ideale Start in die Saison gibt uns natürlich Selbstvertrauen, ein Platz zwischen fünf und zehn ist das Ziel der Spielzeit.“

Wieder bleibt den Mannschaften nicht viel Zeit für Regeneration, denn schon am Freitag stehen das nächste Duell am Programm der Kärntner Liga. Der VST Völkermarkt muss auswärts gegen den SK Treibach ran, während der SV Spittal zuhause den KAC 1909 empfängt.

