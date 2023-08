Duell der Aufsteiger mündet in einem unterhaltsamen Remis

Details Dienstag, 15. August 2023 16:06

In der 4. Runde der Kärntner Liga, die am Maria-Himmelfahrts-Feiertag ausgespielt wurde, trafen die beiden Aufsteiger aufeinander. Aus der Unterliga West stieg in der letzten Saison der ATUS Fliesen Koller Velden in die höhere Spielklasse auf und die Unterliga Ost schloss der SV Donau Klagenfurt – St. Ruprecht als Erster ab. Somit trafen sich die beiden Teams nun in derselben Liga und boten sich ein unterhaltsames Duell, das mit einem 2:2-Unentschieden endete.

Das Team östlich des Wörthersees geht in Führung

Der ATUS Velden startete sehr gut in die diesjährige Saison in der Kärntner Liga. In drei Spielen konnte man die volle Punkteausbeute holen. Auch der SV Donau Klagenfurt präsentierte sich nicht schlecht in der Anfangsphase der Spielzeit 23/24 und holte neben einer Niederlage zwei Remis. Am Dienstagvormittag trafen die Teams dann aufeinander und den besseren Start konnten die Gäste östlich des Wörthersees verzeichnen. Vor 250 Zusehern in der Waldarena in Velden, netzte Damjan Jovanovic an diesem Vormittag zum ersten Mal und brachte den SV Donau Klagenfurt so in der ersten Hälfte knapp in Führung.

Gerechte Punkteteilung nach 90 Minuten

Nach der Pause schwank das Momentum auf die Seite der Gastgeber. Nach nur acht Minuten erzielte Alessandro Kiko den Ausgleich und als weitere sechs Minuten vergangen waren, schoss sie Nicolas Modritz erstmalig an diesem Tag in Führung. In weiterer Folge verabsäumte es Velden aber, das dritte Tor zu erzielen, sodass den Gästen nochmal die Möglichkeit zum Ausgleich geboten wurde. Diese nutzte Fabio Primig in Spielminute 76, er brachte den Ball zum 2:2, und somit auch dem Endergebnis, im Netz unter. Somit steht der ATUS Velden nach vier Matches bei zehn Zählern am Konto, während der SV Donau Klagenfurt drei Punkte vorzuweisen hat.

Marcel Kuster, Trainer ATUS Velden:

„Mit drei Siegen im Rücken gingen wir natürlich positiv gestimmt in diese Begegnung, obwohl wir auch wussten, dass der starke Aufsteiger aus der Unterliga Ost uns sicher fordern wird. Aufgrund des hohen Tempos des Gegners konnten wir unser Spiel in Hälfte eins nicht wie gewohnt aufziehen, weshalb wir in Rückstand gerieten. Wir kamen dann zurück, drehten die Partie, verabsäumten es aber, das 3:1 zu schießen. So gelang Donau schließlich der Ausgleich. Trotzdem ein gerechtes Unentschieden in einer unterhaltsamen Partie.“

Bereits am Freitag werden in der Kärntner Liga die nächsten Punkte vergeben. Velden kämpft auswärts gegen Bleiburg um drei davon, während Donau Klagenfurt zu Hause dem SV Kraig diese strittig macht.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.