Vogelwilde letzte halbe Stunde und Heimsieg für Donau Klagenfurt über SV Hirter Kraig

Details Freitag, 18. August 2023 22:29

Am Freitagabend begegneten einander Aufsteiger SV Donau Klagenfurt - St. Ruprecht und SV Hirter Kraig im Rahmen der 5. Runde in der Kärntner Liga, verstanden sich die Heimischen in einer vogelwilden Schlussphase, die man in Überzahl bestreiten "durfte", hauchzart mit 2:1 zu behaupten und das Punkte-Konto damit auf sechs Zähler aufzustocken.

Drei Treffer innert elf Minuten

In der ersten Spielhälfte hatten die Hausherren optisch etwas mehr vom Spiel, Großchancen blieben hüben wie drüben aber Mangelware.

Donau etwas besser, kein großartiges Spiel bislang. TomTurbo, Ticker-Reporter

Wirklich Fahrt aufnehmen konnte das Match erst in der letzten halben Stunde, sorgte Androw Ibrahim (66.) für die Hausherren zunächst für das 1:0, ehe Martin Franz Alexander Lamzari aus einem Freistoß sehenswert prompt die Antwort parat hatte (68.) -1:1. Wiederum nur neun Minuten später besorgte Luca Thaler den neuerlichen Führungstreffer für Donau Klagenfurt, traf er vom Punkt zum 2:1. SV Hirter Kraig musste in der Schlussphase zudem in Unterzahl agieren, wurde Torschütze Martin Franz Alexander Lamzari binnen 60 Sekunden für Kritik und Unsportlichkeit doppelt verwarnt (83.) - auch Gäste-Trainer Harald Proprentner sah Gelb/Rot (85.). Sportlich gesehen blieb es beim 2:1.

Der Gastgeber belegt momentan mit sechs Punkten den zehnten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 7:7 ausgeglichen. SV Donau Klagenf. ist seit vier Spielen unbezwungen.

Der SV Hirter Kraig findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Der Gast wartet schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Am kommenden Sonntag tritt SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht bei SC Landskron an, während SV Kraig zwei Tage zuvor den SVG Bleiburg empfängt.

Kärntner Liga: SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht – SV Hirter Kraig, 2:1 (0:0)

77 Luca Thaler 2:1

68 Martin Franz Alexander Lamzari 1:1

66 Androw Ibrahim 1:0

