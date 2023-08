Lucky Punch in letzter Minute: Köttmannsdorf ringt Austria Klagenfurt A. nieder

Details Sonntag, 27. August 2023 19:28

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die der ASKÖ Köttmannsdorf mit 1:0 gegen SK Austria Klagenfurt Amateure am sechsten Spieltag der Kärntner Liga für sich entschied. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied - dieses Tor fiel allerdings erst tief in der Nachspielzeit.

Späte Entscheidung

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Köttmannsdorf und Austria Klagenfurt Amat. nach einigen Halbchancen auf beiden Seiten ohne Torerfolg in die Kabinen. 300 Zuschauer waren gekommen, um möglichst viele Tore zu sehen, doch bisher: Fehlanzeige! Im zweiten Akt fassten die Heimischen rasch Fuß, wittern die Möglichkeit, doch einen Vollerfolg zu zelebrieren, fanden einige Einschusschancen vor. In der 93. Minute dann endlich die Erlösung – Aner Mandzic traf nach einem Steilpass zum 1:0 für Köttmannsdorf. Am Schluss siegte der Hausherr gegen SK Austria Klagenfurt Amateure durch eben diesen späten Siegtreffer und setzt sich im Tabellen-Spitzenfeld fest.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut Köttmannsdorf hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Das Heimteam knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Köttmanns. vier Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage.

Durch diese Niederlage fällt Austria Klagenfurt Amat. in der Tabelle auf Platz sechs zurück. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Gasts bei. SK Austria Klagenfurt Amateure baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Während der ASKÖ Köttmannsdorf am nächsten Samstag (16:00 Uhr) beim ATUS Ferlach gastiert, duelliert sich Austria Klagenfurt Amat. zeitgleich mit dem VST Völkermarkt.

Kärntner Liga: ASKÖ Köttmannsdorf – SK Austria Klagenfurt Amateure, 1:0 (0:0)

93 Aner Mandzic 1:0

