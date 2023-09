KAC 1909 bleibt weiterhin sieglos, unterliegt auswärts bei St. Jakob

Details Freitag, 01. September 2023 22:34

Am Freitag begrüßte der SV St. Jakob im Rosental den KAC 1909 im Zuge der 7. Runde in der Kärntner Liga. Die Begegnung ging vor 150 Zuschauern mit 4:2 zugunsten des SV St. Jakob/R. aus. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich St. Jakob/R. die Nase vorn.

Zwei-Tore-Vorsprung hält bis zum Schluss

Die Heimmannschaft ging durch Christoph Omann in der 14. Minute in Führung. Walter Michal erhöhte den Vorsprung des SV St. Jakob im Rosental nach 31 Minuten auf 2:0. Markus Partl versenkte den Ball in der 37. Minute im Netz des SV St. Jakob/R. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Mario Marjanovic auf Seiten von St. Jakob/R. das 3:1 (44.). Mit der Führung für den SV St. Jakob im Rosental ging es in die Halbzeitpause. Das 2:3 des KAC 1909 bejubelte Maximilian Hubert Watscher (49.). Mit dem 4:2 sicherte Marjanovic dem SV St. Jakob/R. nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (51.). Als Referee Marco Schlacher die Partie abpfiff, reklamierte St. Jakob/R. schließlich einen 4:2-Heimsieg für sich.

Der SV St. Jakob im Rosental muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die drei ergatterten Zähler hatten für den SV St. Jakob/R. das Verlassen der letzten Tabellenposition zur Folge. Die formschwache Abwehr, die bis dato 17 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von St. Jakob/R. in dieser Saison. Der SV St. Jakob im Rosental fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Nur einmal ging der SV St. Jakob/R. in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Mit 18 Gegentreffern ist der KAC 1909 die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Nach sieben Spieltagen hat der Gast die rote Laterne inne. In den letzten fünf Begegnungen holte der KAC 1909 insgesamt nur einen Zähler.

Am kommenden Samstag tritt St. Jakob/R. beim FC ROBINIG Lendorf an, während der KAC 1909 einen Tag zuvor SK Austria Klagenfurt Amateure empfängt.

Kärntner Liga: SV St. Jakob im Rosental – KAC 1909, 4:2 (3:1)

51 Mario Marjanovic 4:2

49 Maximilian Hubert Watscher 3:2

44 Mario Marjanovic 3:1

37 Markus Partl 2:1

31 Walter Michal 2:0

14 Christoph Omann 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.