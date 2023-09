Lendorf lanciert Punktgewinn beim noch ungeschlagenen SK Treibach

Details Freitag, 01. September 2023 22:37

Der SK Treibach ist am Freitag im Rahmen der 7. Runde in der Kärntner Liga nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen den FC ROBINIG Lendorf hinausgekommen. Der FC Lendorf zog sich gegen Treibach achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Kein Sieger in spannendem Duell

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen, fanden im ersten Akt die Hausherren die wohl größte Einschusschance vor, als die Stange im Weg war (27.) und der Schlussmann der Gäste gut reagierte. Das Warten der 250 Zuschauer auf den ersten Treffer hatte erst mit dem Tor von Michael Morgenstern zum 1:0 für Lendorf in der 69. Minute ein Ende. Das 1:1 des SK Treibach stellte Marco Paul Pirker sicher (79.), der nach mustergültiger Vorlage traf. Gegen Ende der Begegnung ging es noch einmal heiß her, als Manuel Primusch vom Tabellenprimus mit der Roten Karte vorzeitig in die Kabine geschickt wurde (90.). Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen von Treibach mit dem FC ROBINIG Lendorf kein Sieger ermittelt.

Der SK Treibach ist mit 15 Punkten aus sieben Partien gut in die Saison gestartet. Mit beeindruckenden 20 Treffern stellt die Heimmannschaft den besten Angriff der Kärntner Liga, allerdings fand der FC Lendorf diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Treibach bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der SK Treibach vier Siege und drei Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich Treibach selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Ein Punkt reichte Lendorf, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun sechs Punkten steht der Gast auf Platz elf. Die Offensive des FC ROBINIG Lendorf zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – fünf geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Ein Sieg, drei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des FC Lendorf bei. Nur einmal ging Lendorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Der SK Treibach stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) bei ATUS Fliesen Koller Velden vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der FC ROBINIG Lendorf den SV St. Jakob im Rosental.

Kärntner Liga: SK Treibach – FC ROBINIG Lendorf, 1:1 (0:0)

79 Marco Paul Pirker 1:1

69 Michael Morgenstern 0:1

