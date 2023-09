Zurück auf der Siegerstraße: Velden siegt bei Spittal/Drau

Details Freitag, 01. September 2023 22:40

ATUS Fliesen Koller Velden kam am Freitag im Zuge der 7. Runde in der Kärntner Liga zu einem 3:1-Erfolg gegen den SV Spittal/Drau und findet nach drei sieglosen Partien zurück in die Erfolgsspur.

Zwei-Tore-Vorsprung als "Schlüssel" zum Erfolg"

Von Anfang an versuchten die Gäste das Heft in die Hand zu nehmen und erste Duftmarken zu setzen. Lukas Valentin Perdacher markierte vor 400 Zuschauern die Führung für ATUS Velden (19.). Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatten die Gäste einen knappen Vorsprung herausgespielt. In der 60. Minute brachte Tom Zurga den Ball im Netz von Velden unter und sorgte für den temporären Ausgleichstreffer. Dass ATUS Fliesen Koller Velden in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Ishak Osmanovic, der in der 78. Minute zur Stelle war. Nicolas Manuel Modritz stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für ATUS Velden her (87.) und besorgte damit die Entscheidung. Zum Schluss feierte Velden einen dreifachen Punktgewinn gegen Spittal/Drau.

Der SV Spittal/Drau hat bisher alle sechs Punkte zuhause geholt. Durch diese Niederlage fällt der Gastgeber in der Tabelle auf Platz zwölf zurück. In dieser Saison sammelte der SV Spittal/Drau bisher zwei Siege und kassierte fünf Niederlagen. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Spittal/Drau nur drei Zähler.

Nach sieben absolvierten Spielen stockte ATUS Fliesen Koller Velden sein Punktekonto bereits auf 14 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von ATUS Velden ist die funktionierende Defensive, die erst sechs Gegentreffer hinnehmen musste. Die Saisonbilanz von Velden sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei vier Siegen und zwei Unentschieden büßte ATUS Fliesen Koller Velden lediglich eine Niederlage ein.

Nächster Prüfstein für den SV Spittal/Drau ist auf gegnerischer Anlage der SV Hirter Kraig (Samstag, 17:00 Uhr). Tags zuvor misst sich ATUS Velden mit dem SK Treibach.

Kärntner Liga: SV Spittal/Drau – ATUS Fliesen Koller Velden, 1:3 (0:1)

87 Nicolas Manuel Modritz 1:3

78 Ishak Osmanovic 1:2

60 Tom Zurga 1:1

19 Lukas Valentin Perdacher 0:1

