Später Siegtreffer: Austria Klagenfurt A. ringen Völkermarkt nieder

Details Samstag, 02. September 2023 21:39

Die Differenz von einem Treffer brachte SK Austria Klagenfurt Amateure gegen den VST Völkermarkt am Samstag im Rahmen der 7. Runde in der Kärntner Liga den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Kehrtwende in Hälfte zwei

Die erste Hälfte mit Chancenplus zugunsten der Gäste neigte sich dem Ende zu, als Oliver Kuester vor 250 Zuschauern zum 1:0 für Völkermarkt erfolgreich war. Zur Pause wusste der Gast eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Für das 1:1 von Austria Klagenfurt Amat. zeichnete Alexander Helmut Egon Emmerich Killar verantwortlich (74.), der einen Freistoß aus 25 Metern in den Maschen unterbrachte. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Marius Leo Maierhofer den entscheidenden Führungstreffer für das Heimteam erzielte (82.) - nach einem Eckball traf er via herrlichem Kopfball zum 2:1. Kurz bevor der Schlusspfiff ertönte, bekam Matthias Maierhofer vom VST Völkermarkt noch die Ampelkarte vom Schiedsrichter zu sehen (90.). Als Schiedsrichter Roman Weger die Partie abpfiff, reklamierte SK Austria Klagenfurt Amateure schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

Völkermarkt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel.

Austria Klagenfurt Amat. ist jetzt mit 13 Zählern punktgleich mit dem VST Völkermarkt und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 11:9 auf dem vierten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Als Nächstes steht für SK Austria Klagenfurt Amateure eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:09 Uhr) geht es gegen den KAC 1909. Völkermarkt empfängt – ebenfalls am Freitag – den ATUS Ferlach.

Kärntner Liga: SK Austria Klagenfurt Amateure – VST Völkermarkt, 2:1 (0:1)

82 Marius Leo Maierhofer 2:1

74 Alexander Helmut Egon Emmerich Killar 1:1

44 Oliver Kuester 0:1

