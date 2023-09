Ferlach gelingt gegen Köttmannsdorf zweiter Saisonsieg - 3:0

Details Samstag, 02. September 2023 21:41

Auf dem Papier der Favorit, auf dem Platz der Unterlegene: der ASKÖ Köttmannsdorf patzte beim ATUS Ferlach überraschend deutlich mit 0:3. Ferlach hat mit dem Sieg über Köttmannsdorf einen Coup gelandet und siegte am 7. Spieltag der Kärntner Liga souverän.

Klare Angelegenheit

Dominik Mak stellte die Weichen für den ATUS Ferlach auf Sieg, als er in Minute 21 mit dem 1:0 zur Stelle war. Nach einem langen Ball in die Tiefe überhob er den gegnerischen Schlussmann aus 25 Metern. Köttmanns. geriet deutlicher in Rückstand, als Ferlach auf 2:0 erhöhte (24.) - Stephan Bürgler traf vom Elfmeterpunkt. Bis Schiedsrichter Edis Skalic den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Für ruhige Verhältnisse sorgte die Heimmannschaft, als man das 3:0 besorgte (65.) - nach einer Freistiß-Flanke vollstreckte er mit dem Kopf. Letztlich fuhr Ferlach einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Der ATUS Ferlach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Punkte brachten Ferlach in der Tabelle voran. Der ATUS Ferlach liegt nun auf Rang elf. Zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Ferlach bei. Der ATUS Ferlach beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Nach sieben gespielten Runden gehen bereits 13 Punkte auf das Konto des ASKÖ Köttmannsdorf und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Die gute Bilanz der Gäste hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Köttmannsdorf bisher vier Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Köttmanns. baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am Freitag muss Ferlach beim VST Völkermarkt ran, zeitgleich wird der ASKÖ Köttmannsdorf vom ASCO ATSV Wolfsberg in Empfang genommen.

Kärntner Liga: ATUS Ferlach – ASKÖ Köttmannsdorf, 3:0 (2:0)

65 Stephan Buergler 3:0

24 Stephan Buergler 2:0

21 Dominik Mak 1:0

