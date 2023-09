Knapper Auswärtserfolg für Austria Klagenfurt Amateure beim KAC

Details Freitag, 08. September 2023 22:05

Mit einem knappen 1:0 endete das Match zwischen SK Austria Klagenfurt Amateure und dem KAC 1909 an diesem achten Spieltag. In einem chancenarmen Duell verstand der Gast die Oberhand zu behalten.

Ein einziger Torerfolg macht den Unterschied

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Nach ausgeglichenem Beginn übernahmen anfangs die Gäste etwas das Kommando, ehe zum Kehraus doch der Hausherr leicht spielbestimmend wurde.

Am Ende der ersten Halbzeit der Kac dem ersten Treffer wesentlich näher, der Kac in Summe auch mit Chancenübergewicht in Hälfte eins. Josef Krainer, Ticker-Reporter

SK Austria Klagenfurt Amateure konnte sich bei Sebastian Pschernig bedanken, der vor 150 Zuschauern in der Schlussphase einen wichtigen Treffer herbeiführte (77.) und den Gast damit auf die Siegerstraße abbiegen ließ. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Thomas Christian Schmautz stand der Auswärtsdreier für den Gast. Man hatte sich gegen den KAC 1909 durchgesetzt.

19 Gegentreffer hat der KAC 1909 mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der Kärntner Liga. Derzeit belegt das Heimteam den ersten Abstiegsplatz. Die Ausbeute der Offensive ist beim KAC 1909 verbesserungswürdig, was man an den erst neun geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der KAC 1909 auf insgesamt nur einen Punkt und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Nach acht absolvierten Spielen stockte Austria Klagenfurt Amat. sein Punktekonto bereits auf 16 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Die Saisonbilanz von SK Austria Klagenfurt Amateure sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei fünf Siegen und einem Unentschieden büßte Austria Klagenfurt Amat. lediglich zwei Niederlagen ein. Die letzten Resultate von SK Austria Klagenfurt Amateure konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Kommende Woche tritt der KAC 1909 beim ATUS Ferlach an (Samstag, 16:00 Uhr), parallel genießt Austria Klagenfurt Amat. Heimrecht gegen den FC ROBINIG Lendorf.

Kärntner Liga: KAC 1909 – SK Austria Klagenfurt Amateure, 0:1 (0:0)

77 Sebastian Pschernig 0:1

