Wilder Schlagabtausch zwischen Wolfsberg und Köttmannsdorf

Am zweiten Septemberwochenende wurde die achte Runde der Kärntner Liga ausgespielt. Dort trafen sich der ASCO ATSV Wolfsberg und der ASKÖ Köttmannsdorf. Die Bilanz der Heimmannschaft war vor dem Match ziemlich ausgeglichen, drei Erfolgen standen vier Niederlagen gegenüber – neun Punkte nach sieben Spielen also. Köttmannsdorf stand mit vier Erfolgen, einer Punkteteilung und zwei Punkteverlusten mit insgesamt 13 Zählern ein wenig besser da. Beide Teams gewannen in diesem Match einen Punkt dazu, es endete mit einem rassigen 3:3-Unentschieden.

Wolfsberg von Anfang an am Drücker

In Hälfte eins waren die Wolfsberger tonangebend. Gleich zu Beginn gab es gute Chancen für die Heimischen und nach 31 Minuten landete der Ball schließlich das erste Mal im Netz. Marcel Mörtel war der Torschütze zum 1:0. Weiter waren nur die Gastgeber am Drücker. In der 35. Minute drückte Mario Müller zum zweiten Treffer für die Wolfsberger ab und fixierte somit auch den Pausenstand von 2:0.

Schlagabtausch in Hälfte zwei mündet in Punkteteilung

Nach Wiederanpfiff wendete sich aber das Blatt, Köttmannsdorf kam schwungvoll aus der Kabine und erzielte in der 58. Minute durch Nace Erzen den Anschlusstreffer durch einen Freistoß. Das Match wurde immer rassiger, es gab Chancen en masse und Fouls sowie Verwarnungen auf beiden Seiten. Eine Freistoßmöglichkeit zum Ausgleich konnte dann Aner Mandzic in der 67. Minute verwerten – zwei Standards brachten die Gäste also wieder zurück in die Partie, ehe Nace Erzen mit seinem zweiten Tagestreffer vier Minuten später Köttmannsdorf die erstmalige Führung einbrachte. Wolfsberg schwächte sich in weiterer Folge selbst, Patrick Pfennich sah nach einer Frustaktion Glattrot und musste vom Platz. Auch Helmut Zellnig, der Torwart-Trainer, wurde in der Schlussphase des Platzes verwiesen. Dennoch gelang dem ATSV Wolfsberg in der Nachspielzeit doch noch der Ausgleichstreffer. Mario Müller erlöste die Fans und brachte schlussendlich den Endstand von 3:3 in einer rassigen Partie auf die Anzeigetafel. Insgesamt musste Schiedsrichter Patrick Treffer 14-mal den gelben Karton, sowie zweimal die rote Karte zücken. Wolfsberg steht nach den Freitagsmatches auf Rang neun, Köttmannsdorf auf Platz fünf.

Der nächste Gegner für den ATSV Wolfsberg ist am kommenden Samstag die noch ungeschlagene SVG Bleiburg. Tags darauf erwartet Köttmannsdorf den Tabellennachbarn aus Völkermarkt vor heimischem Publikum.

