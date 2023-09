Einer Oscar-Nominierung würdig: SK Treibach gewinnt packendes Torfestival gegen Hirter Kraig

Details Freitag, 15. September 2023 22:31

Treibach und SV Kraig lieferten sich am neunten Spieltag in der Kärntner Liga an diesem Freitagabend ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Ein Match mit Höhen und Tiefen fand schlussendlich das bessere Ende für den Leader.

Spannung über die vollen 90 Minuten

Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Martin Franz Alexander Lamzari den Gast vor 600 Zuschauern mit 1:0 in Führung - er traf nach Vorlage von Georg Pirker souverän zur Führung. Für das erste Tor des SK Treibach war Alexander Kerhe verantwortlich, der in der 18. Minute nach Linksflanke das 1:1 besorgte. In der 24. Minute erzielte Mario Antunovic das 2:1 für SV Kraig, als dieser nach Lorenz-Hereingabe vollendete. Treibach zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Kevin Vaschauner (28.) und Lukas Maximilian Pippan (31.) mit ihren Treffern das Spiel. Zur Pause behielt das Heimteam die Nase knapp vorn.

bis jetzt ein sehr rasantes und spannendes Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten melli w, Ticker-Reporter

Zweite Hälfte: Vaschauner schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (56.), vollstreckte zum 4:2. Michael Weitensfelder ließ sich in der 61. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 3:4 für den SV Hirter Kraig, ließ damit nochmals Spannung aufkeimen. In den 90 Minuten war der SK Treibach im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als SV Kraig und fuhr somit einen 4:3-Sieg ein.

Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt Treibach den ersten Platz in der Tabelle ein. Erfolgsgarant des SK Treibach ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 24 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Treibach ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile fünf Siege und vier Unentschieden zu Buche.

Der SV Hirter Kraig holte auswärts bisher nur einen Zähler. SV Kraig hat auch nach der Pleite die 15. Tabellenposition inne. Mit 25 Toren fing sich der SV Hirter Kraig die meisten Gegentore in der Kärntner Liga ein. SV Kraig musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben.

Mit 19 Punkten auf der Habenseite herrscht beim SK Treibach eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei SV Kraig nach acht Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Nächster Prüfstein für Treibach ist auf gegnerischer Anlage SC Landskron (Samstag, 16:00 Uhr). Tags zuvor misst sich der SV Hirter Kraig mit dem SV St. Jakob im Rosental (18:00 Uhr).

Kärntner Liga: SK Treibach – SV Hirter Kraig, 4:3 (3:2)

61 Michael Weitensfelder 4:3

56 Kevin Vaschauner 4:2

31 Lukas Maximilian Pippan 3:2

28 Kevin Vaschauner 2:2

24 Mario Antunovic 1:2

18 Alexander Kerhe 1:1

6 Martin Franz Alexander Lamzari 0:1

