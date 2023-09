"Vier gewinnt": Ferlach mit Vollerfolg über weiter sieglosen KAC 1909

Details Samstag, 16. September 2023 21:41

Der ATUS Ferlach setzte sich am Samstagnachmittag im Rahmen der 9. Runde in der Kärntner Liga gegen den KAC 1909 mit 4:0 durch. Damit wurde Ferlach der Favoritenrolle vollends gerecht.

Vier auf einen Streich in Hälfte eins

Bereits in der vierten Spielminute vermochte Ferlach den Führungstreffer zu lancieren: Nach schöner Linksflanke traf Stephan Bürgler zum 1:0. Bereits in der zwölften Minute erhöhte der ATUS Ferlach den Vorsprung - neuerlich Stephan Bürgler war der Torschütze, wieder nach einer Flanke, vollendet per Kopf zum 2:0. Marjan Ogris-Martic gelang ein Doppelpack (25./37.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Schlussendlich hatte Ferlach die Hausaufgaben bereits im ersten Durchgang erledigt.

bis jetzt gibt es aus der Zweiten Halbzeit nicht viel zu Berichten Ferlach kontrolliert das Geschehen und wird sich den Sieg nicht mehr nehmen lassen melli w, Ticker-Reporter

Nach Wiederanpfiff betrieb der KAC 1909 Schadensbegrenzung und blieb ohne weiteren Gegentreffer.

Beim ATUS Ferlach präsentierte sich die Abwehr angesichts 17 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (17). Der Gastgeber machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang neun. Ferlach verbuchte insgesamt drei Siege, drei Remis und drei Niederlagen. Der ATUS Ferlach ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der KAC 1909 muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Schlusslicht holte auswärts bisher nur einen Zähler. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Ferlach – der KAC 1909 bleibt weiter unten drin. Mit nur neun Treffern stellt der KAC 1909 den harmlosesten Angriff der Kärntner Liga. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim KAC 1909 etwas bescheiden daher. Lediglich einen Punkt ergatterte der KAC 1909.

Kommende Woche tritt der ATUS Ferlach beim FC ROBINIG Lendorf an (Freitag, 19:00 Uhr), am gleichen Tag genießt der KAC 1909 Heimrecht gegen den ASKÖ Köttmannsdorf.

Kärntner Liga: ATUS Ferlach – KAC 1909, 4:0 (4:0)

37 Marjan Ogris-Martic 4:0

25 Marjan Ogris-Martic 3:0

12 Stephan Buergler 2:0

4 Stephan Buergler 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.