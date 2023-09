Meschnik-Treffer sichert Klagenfurt Amateuren Last-Minute-Remis gegen Lendorf

Details Samstag, 16. September 2023 21:46

Im Spiel von SK Austria Klagenfurt Amateure gegen den FC ROBINIG Lendorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten an Spieltag neun in der Kärntner Liga die Punkte beim Stand von 3:3. Der FC Lendorf stellte sich einer schweren Aufgabe und konnte schließlich erhobenen Hauptes vom Feld gehen.

Spätes Comeback der Hausherren

Das 1:0 war das Verdienst von Matteo Kitz. Er war vor 60 Zuschauern in der fünften Minute zur Stelle. Josip Jelic nutzte die Chance für Lendorf und beförderte in der 45. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Christian Kautz brachte den Ball zum 2:1 zugunsten der Gäste über die Linie (56.) - das Match war vorerst gedreht. Christian Wernisch versenkte die Kugel zum 3:1 für den FC ROBINIG Lendorf (70.). Tristan Elias Schoppitsch verkürzte für Austria Klagenfurt Amat. später in der 82. Minute auf 2:3. Dennis Meschnik sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er in der 86. Minute ins Schwarze traf. Am Ende stand es zwischen SK Austria Klagenfurt Amateure und dem FC Lendorf pari.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Austria Klagenfurt Amat. in der Tabelle auf Platz drei. Der Gastgeber verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief SK Austria Klagenfurt Amateure konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Lendorf holte auswärts bisher nur drei Zähler. Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt der FC ROBINIG Lendorf den 14. Platz in der Tabelle ein. Einen Sieg, vier Remis und vier Niederlagen hat der FC Lendorf momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte von Lendorf waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Nächster Prüfstein für Austria Klagenfurt Amat. ist ATUS Fliesen Koller Velden auf gegnerischer Anlage (Freitag, 19:00). Der FC ROBINIG Lendorf misst sich zur selben Zeit mit dem ATUS Ferlach.

Kärntner Liga: SK Austria Klagenfurt Amateure – FC ROBINIG Lendorf, 3:3 (1:1)

86 Dennis Meschnik 3:3

82 Tristan Elias Schoppitsch 2:3

70 Christian Wernisch 1:3

56 Christian Kautz 1:2

46 Josip Jelic 1:1

5 Matteo Kitz 1:0

