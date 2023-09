Später Treffer: Pisek wird zum Sieggarant für Völkermarkt in Wolfsberg

Details Freitag, 22. September 2023 22:39

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die der VST Völkermarkt mit 2:1 gegen den ASCO ATSV Wolfsberg für sich entschied. Die Partie stand an Spieltag zehn in der Kärntner Liga auf der Agenda.

Gäste mit der Kehrtwende nach Wiederbeginn

Der ATSV Wolfsberg versenkte die Kugel in der 31. Minute zum 1:0 - Mario Müller traf nach weitem Flankenball und vollstreckte dankbar. Mit einem Tor Vorsprung für das Heimteam ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Summa summarum eine gerechte 1-0 Führung mit der die heimischen in die Kabinen gehen EWReport23, Ticker-Reporter

Das 1:1 des VST Völkermarkt stellte Raphael Lukas Kulterer sicher (61.), der nach einem Konter staubtrocken einschob. Dass die Gäste in der Schlussphase auf den Sieg hofften, war das Verdienst von Anze Pisek, der in der 82. Minute zur Stelle war und vom Elfmeterpunkt aus die Kehrtwende Einzug halten ließ. Zum Schluss feierte Völkermarkt einen dreifachen Punktgewinn gegen Wolfsberg.

Beim ASCO ATSV Wolfsberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 20 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (20). Für den ATSV Wolfsberg gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt Wolfsberg den zwölften Platz in der Tabelle ein. Der ASCO ATSV Wolfsberg musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der ATSV Wolfsberg insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Der VST Völkermarkt bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem sechsten Platz. Die Stärke von Völkermarkt liegt in der Offensive – mit insgesamt 18 erzielten Treffern. Fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat der VST Völkermarkt momentan auf dem Konto.

Der ASCO ATSV Wolfsberg tritt am kommenden Freitag beim SAK Klagenfurt an, Völkermarkt empfängt am selben Tag den KAC 1909.

Kärntner Liga: ASCO ATSV Wolfsberg – VST Völkermarkt, 1:2 (1:0)

82 Anze Pisek 1:2

61 Raphael Lukas Kulterer 1:1

31 Mario Mueller 1:0

