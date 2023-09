Traumtore und Kantersieg! Kraig setzt sich souverän gegen St. Jakob durch

Details Samstag, 23. September 2023 10:33

In der 10. Runde der diesjährigen Kärntner Liga war ein Kellerduell angesagt. Der SV Hirter Kraig (Rang 15) traf auf den SV St. Jakob/Ros. (Rang 13). Die beiden Teams stehen im unteren Feld der Tabelle, dennoch ist aber ein Aufwärtstrend zu erkennen. Obwohl der SV Kraig seine letzten Matches verlor, zeigte man vor allem gegen den SK Treibach eine ordentliche Leistung. Auch die Rosentaler wachten in den letzten Runden auf und waren seit drei Spielen ungeschlagen. An diesem Freitag waren die Kräfteverhältnisse klar verteilt: Kraig besiegte St. Jakob klar mit 4:0.

Aus 50 Metern ins Glück

Die Sauritschnig Arena in Frauenstein war mit 200 Zusehern gut gefüllt, als die Begegnung der beiden Mannschaften am Freitag um 18:30 Uhr angepfiffen wurde. Den besseren Start erwischten dabei die Hausherren und sollten sogleich dafür belohnt werden - und wie. Ein Sonntagsschuss von Martin Lamzari aus 50 Metern fand in der 25. Minute seinen Weg ins Tor - Traumtoralarm im heimischen Stadion zum 1:0 für den SV Kraig. Mit diesem Zwischenstand bittete der Schiedsrichter dann auch zum Pausentee.

Doppelschlag nach Pause bringt Vorentscheidung

Voller Enthusiasmus startete der SV Kraig auch in die zweite Halbzeit und dies machte sich sofort bezahlt. Zuerst war es Martin Lamzari, der das Leder in der 48. Minute zum zweiten Mal in die Maschen beförderte, ehe Sebastian Herelt nur vier Minuten später erneut sehr sehenswert zur frühzeitigen Vorentscheidung einschob. Erneut war es ein Weitschuss aus gut 40 Metern, der dem ersten Treffer sehr ähnelte. Auch Georg Pirker durfte in weiterer Folge nochmal ran. Sein vollendeter Konter brachte in Minute 67 das 4:0 auf die Anzeigetafel. Das wars dann auch mit den Toren, Kraig gewinnt deutlich mit 4:0 gegen St. Jakob. In der Tabelle bringt sie dieser Erfolg jedoch nicht nach vorne, noch immer haben sie den vorletzten Rang inne. Auch die Gäste aus dem Rosental bleiben unverändert am 13. Rang.

Harald Proprentner, Trainer SV Kraig:

„Nach vielen Ausfällen von Spielern lichtet sich die Personalsituation nun wieder ein wenig. Das merkt man auch an den Ergebnissen. Nachdem wir in Treibach schon eine gute Leistung an den Tag legten, haben wir in diesem Match gezeigt, was in uns steckt. Wir schafften es, die Fehler auf ein Minimum zu reduzieren und so diesen klaren Sieg einzufahren – ein verdienter Erfolg meiner Mannschaft. Ziel ist es nun, weiterhin gut zu trainieren und kein Match mehr im Herbst zu verlieren, um uns von den Abstiegsrängen fernzuhalten.“

Ob der SV Kriag seine Form beibehalten kann, beweist sich nächste Woche, wenn es auswärts gegen die SK Austria Klagenfurt Amateure um Punkte geht. St. Jakob empfängt in der kommenden Runde den SC Landskron.

