Später Siegtreffer: Donau Klagenfurt bezwingt Spittal

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht und dem SV Sportastic Spittal, die mit 2:1 endete. Das Match der Kärntner Liga ging an Spieltag 10 am Samstagnachmittag über die Bühne.

Packender Schlagabtausch mit später Entscheidung

Die Gastgeber gingen vor 250 Zuschauern in Führung. Damjan Jovanovic war es, der in der 21. Minute zur Stelle war und nach einer Schmedler-Hereingabe vollstreckte. Jetzt erst recht, dachte sich Ralph Roman Scheer, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (24./Elfmeter). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Mit dem 2:1 sicherte Jovanovic SV Donau nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (80.): Nach Jantscher-Hereingabe schraubt sich der Angreifer in die Lüfte und trifft per Kopf zum 2:1. Am Ende verbuchte SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht gegen den SV Spittal/Drau einen Sieg.

Zuletzt lief es erfreulich für SV Donau Klagenf, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Spittal/Drau baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

SV Donau setzte sich mit diesem Sieg vom SV Sportastic Spittal ab und nimmt nun mit 16 Punkten den siebten Rang ein, während der Gast weiterhin zwölf Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht tritt am kommenden Freitag beim SK Treibach an, der SV Spittal/Drau empfängt am selben Tag den SVG Bleiburg.

Kärntner Liga: SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht – SV Sportastic Spittal, 2:1 (1:1)

80 Damjan Jovanovic 2:1

24 Ralph Roman Scheer 1:1

21 Damjan Jovanovic 1:0

