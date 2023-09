Weiter "on top": Treibach mit dem Gastspielerfolg beim SC Landskron

Details Samstag, 23. September 2023 20:00

Am Samstagnachmittag kam es in der Kärntner Liga, Spieltag zehn, zum Duell des SC Landskron mit Tabellenführer SK Treibach. Die Gäste verstanden sich dabei mit 2:1 zu behaupten und untermauern ihre Spitzenposition im Klassement.

Packende Schlussphase mündet in Gastspielerfolg

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Fazit der ersten Halbzeit: Die ersten 25 Minuten gehören eindeutig dem SK Treibach, dann aber kommt der SC Landskron immer besser ins Spiel und auch zur ein oder anderen guten Torchance! Das Spiel ist komplett offen! Ich freu mich auf eine spannende zweite Halbzeit!!! Nadja Kanavc, Ticker-Reporter

Kevin Vaschauner brachte SC Landskron per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 49. und 75. Minute vollstreckte. Dem ersten Treffer ging ein Abwehrfehler voraus, hernach traf er via sehenswertem Heber über den Schlussmann. In der Folge kam die Heimmannschaft zum Anschlusstreffer. Philipp Ronacher war vor 120 Zuschauern zur Stelle und traf nach Vorlage von links zum Anschlusstreffer, welcher allerdings keinen Turnaround mehr einleiten sollte. Am Ende verbuchte Treibach gegen Landskron einen Sieg.

Einmal siegte Landskron bisher auf dem eigenen Platz. Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt SC Landskron den elften Platz in der Tabelle ein. Drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Landskron derzeit auf dem Konto.

Dem SK Treibach ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen SC Landskron verbuchte man bereits den sechsten Saisonsieg. An der Abwehr von Treibach ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst elf Gegentreffer musste der Gast bislang hinnehmen.

Der Motor von Landskron stottert gegenwärtig – seit fünf Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen beim SK Treibach, wo man insgesamt 22 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den ersten Tabellenplatz belegt.

Am nächsten Samstag (16:30 Uhr) reist SC Landskron zum SV St. Jakob im Rosental, tags zuvor begrüßt Treibach SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht vor heimischem Publikum. Anstoß ist um 19:00 Uhr.

Kärntner Liga: SC Landskron – SK Treibach, 1:2 (0:0)

84 Philipp Ronacher 1:2

75 Kevin Vaschauner 0:2

49 Kevin Vaschauner 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.