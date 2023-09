SAK baut Ungeschlagen-Serie aus! Auch Wolfsberg hat keine Meter

Details Freitag, 29. September 2023 23:42

In der 11. Runde der diesjährigen Spielzeit in der Kärntner Liga trafen der Absteiger aus der Regionalliga, der SAK Klagenfurt, und der ASCO ATSV Wolfsberg aufeinander. Der Club aus der Hauptstadt, der nun seit sechs Matches in der Liga ungeschlagen war, war als Favorit in diesem Duell zu handeln. Dieser Rolle wurde der SAK auch gerecht, die Klagenfurter setzten sich klar mit 5:2 gegen den Konkurrenten aus Wolfsberg durch.

Positive Energie beim SAK

Als das Spiel am frühen Freitagabend in Welzenegg vor gut 250 Fans angepfiffen wurde, erlebten diese einen besseren Start der Heimmannschaft. Nach einem Strafstoß traf Hrvoje Jakovljevic in der 16. Minute zum ersten Mal an diesem Abend ins Schwarze. Noch in Hälfte zwei erhöhte der SAK sein Torkontingent. Enes Brdjanovic war in der 34. Spielminute der Torschütze zum 2:0.

Schützenfest in Hälfte zwei

Auch in Durchgang zwei starteten die Hausherren mit viel Elan. Leo Ejup konnte nur vier Minuten nach Wiederanpfiff einen Angriff zum 3:0 verwertet. Dann kam Wolfsberg auch einmal zum Zug. Bastian Rupp erzielte in Minute 55 den ersten Treffer für die Gäste an diesem Freitagabend. Der SAK ließ aber nicht lange mit sich spielen und antwortete prompt in der 66. Minute durch Uros Palibrk und seinem Treffer zum 4:1. In der Schlussphase fixierten ebendiese beiden Akteure dann den 5:2-Endstand als Rupp in Minute 80 den Ball im Netz unterbrachte und Palibrk es ihm vier Minuten später gleichtat. Somit baut der SAK seine Serie an ungeschlagenen Spielen aus und steht nach elf Runden nun auf Rang zwei im Tableu. Wolfsberg rangiert hingegen auf Platz zwölf.

Darko Djukic, Trainer SAK Klagenfurt:

„Meine Mannschaft hat heute wirklich eine ausgesprochen gute Leistung an den Tag gelegt. Die Stimmung im Team ist super, ich habe die ganze Woche schon diese positive Energie gespürt, die heute auf dem Platz umgesetzt wurde. Ein hochverdienter Sieg für uns, obwohl ich nicht in allen Belangen zufrieden bin – vor allem nicht mit der Chancenauswertung. Dennoch holten wir einen klaren Sieg und konnten unseren Lauf an ungeschlagenen Spielen fortsetzen.“

Nächsten Freitag wartet der nächste Härtetest auf den SAK Klagenfurt. Das Team aus der Hauptstadt bekommt es mit dem SV Spittal/Drau zutun. Am gleichen Tag empfängt Wolfsberg zuhause das Tabellenschlusslicht KAC.

