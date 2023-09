Dritte Führung hält! Spittal zuhause erfolgreich über Bleiburg

Details Samstag, 30. September 2023 00:00

Am Freitagabend wurde in der Kärntner Liga wieder fleißig Fußball gespielt. Im Goldeckstadion trafen dabei der SV Sportastic Spittal/Drau und die SVG Bleiburg aufeinander. Während die Oberkärntner nicht optimal in die Saison gestartet sind, konnten die Unterkärntner einen soliden Saisonstart mit dem zwischenzeitlichen dritten Rang verzeichnen. Wie immer waren die Karten vor dem Match aber neu gemischt und so setzte sich am Ende der SV Spittal knapp durch. Die Oberkärntner mussten dazu dreimal in Führung gehen, um die drei Punkte im eigenen Stadion zu behalten.

Erstmalige Führung für Spittal

Bei perfektem Fußballwetter am Freitagabend im Spittaler Goldeckstadion durften sich die Zuseher über eine Topbegegnung in dieser Liga freuen. Der Vorjahreszweite erwartet den diesjährigen Dritten. In Hälfte eins bekamen die Fans auch ein Spiel auf Augenhöhe zu sehen, lediglich einer machte den Unterschied: Adrian Steurer. Er brachte sein Spittaler Team in der 36. Minute in Führung, die bis zum Kabinengang nach 45 Minuten hielt.

Erst der dritte Vorsprung hält bis zum Ende

In Hälfte zwei kam dann die SVG Bleiburg erstmals zurück. Dominik Peketz büchsierte in Minute 57 die Kugel über die Linie und durfte über den Ausgleich jubeln. Kurz darauf brachte Samuel Müllmann die Hausherren wieder in Führung. Doch Bleiburg wusste erneut zu antworten, diesmal hieß der Torschütze zum 2:2-Ausgleich Al Mahic. Vier Minuten später bekam Ralph Scheer die Chance, die Gastgeber vom Punkt ein drittes Mal in Führung zu schießen, welche er auch nutzte – 3:2. Diesmal gelang es der SVG Bleiburg nicht, zurückzukommen. Es blieb bei diesem Stand nach 90 Minuten. Damit müssen die Gäste die zweite Niederlage in der Saison in Kauf nehmen, stehen aber trotzdem noch auf Rang drei. Spittal kann nach dem Sieg Plätze gutmachen. Die Oberkärntner machen ihren Tabellenplatz einstellig (9.).

Der weitere Spielplan für die beiden Teams sieht wie folgt aus: Spittal muss in die Hauptstadt zum SAK reisen, während Bleiburg zuhause den SK Treibach erwartet. Beide Mannschaften haben also die Tabellenspitzenreiter vor sich.

