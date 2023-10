ATSV Wolfsberg gelingt später Turnaround gegen KAC 1909

Details Freitag, 06. Oktober 2023 21:14

Die Differenz von einem Treffer brachte dem ATSV Wolfsberg gegen den KAC 1909 den Dreier. Das Match endete am Freitag an Spieltag 12 in der Kärntner Liga mit 3:2. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Die Heimischen drehen das Match

Marcel Maximilian Stoni brachte Wolfsberg in der 15. Minute in Front, als er einen Abpraller sehenswert versenkte. Der KAC 1909 markierte in Minute 31 den Ausgleich - David Gräfischer nickte ein. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Sandro Jose Da Silva versenkte die Kugel zum 2:1 (66.) für den Gast. Das 2:2 des ASCO ATSV Wolfsberg bejubelte Andraz Paradiz (80.) per Kopf. Nur sieben Minuten später erzielte das Heimteam die 3:2-Führung. Am Schluss siegte der ATSV Wolfsberg gegen den KAC 1909.

Ein summa summarum verdienter Sieg EWReport23, Ticker-Reporter

Am nächsten Freitag reist der ASCO ATSV Wolfsberg zum SV Sportastic Spittal, zeitgleich empfängt der KAC 1909 den FC ROBINIG Lendorf.

Kärntner Liga: ASCO ATSV Wolfsberg – KAC 1909, 3:2 (1:1)

87 Marcel Moertl 3:2

80 Andraz Paradiz 2:2

66 Sandro Jose Da Silva 1:2

31 David Graefischer 1:1

15 Marcel Maximilian Stoni 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.