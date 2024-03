KAC setzt weiteres Ausrufezeichen gegen den SVG Bleiburg

Spielberichte

Nachdem der KAC vergangene Woche einen klaren 5:0-Sieg im Klagenfurter Derby verbuchen konnte, stand diesmal ein Heimspiel gegen den SVG Bleiburg an. Im Hinspiel hatte Bleiburg mit einem 2:0-Sieg die Oberhand behalten. Doch dieses Mal war es der KAC, der sich mit einem knappen 1:0-Erfolg als Sieger vom Platz verabschiedete. Die Mannschaft zeigte sich entschlossen, die Niederlage aus dem ersten Aufeinandertreffen wettzumachen und sicherte sich wichtige drei Punkte vor heimischem Publikum.

Regen machte das Match zum Kampf

In einem kampfbetonten Spiel unter schwierigen Bodenbedingungen gaben beide Mannschaften von Anfang an alles und schenkten sich keinen Zentimeter. Die erste Halbzeit war geprägt von einer ausgeglichenen Partie, in der sich Chancen auf beiden Seiten boten. Trotz des intensiven Spiels gelang es keiner Mannschaft, den Ball im Tor unterzubringen, und so ging es torlos in die Halbzeitpause. Die Zuschauer erlebten ein nervenaufreibendes Duell, das die Spannung für die zweite Hälfte nur noch steigerte.

Bleiburg spielte, KAC machte das Tor

Bleiburg zeigte einen starken Start in die zweite Halbzeit und konnte zahlreiche Angriffe über die Flügel initiieren und mit hohen Bällen. Der KAC hingegen vertraute auf seine defensive Strategie und wartete geduldig auf Gelegenheiten, während das Team immer wieder versuchte, seine Stürmer mit langen Bällen einzusetzen. Bleiburg wiederum setzte auf schnelle Pässe, um die Abwehr der Klagenfurter zu überwinden. In der 80. Minute zahlte sich die Ausdauer des KAC aus, als David Gräfischer nach einem Eckball den Ball im Strafraumgewühl ins Netz beförderte und seiner Mannschaft die wichtige 1:0-Führung bescherte. Trotz des druckvollen Spiels von Bleiburg gelang es dem KAC, seine Führung bis zum Abpfiff zu verteidigen, und man sicherte sich somit einen knappen 1:0-Sieg.

So steht es um die Teams

Der KAC feierte mit diesem Sieg bereits den vierten Erfolg in Folge, was seine beeindruckende Form bestätigt. Nach zwei vorherigen Siegen befinden sie sich nun auf dem besten Weg, sich aus der bedrohlichen Abstiegszone zu befreien. Ihre jüngsten Leistungen haben gezeigt, dass die Mannschaft in der Lage ist, entscheidende Punkte zu sammeln und sich in der Tabelle zu verbessern.

Auf der anderen Seite musste der SVG Bleiburg seine erste Niederlage in der Rückrunde hinnehmen, was sicherlich eine Enttäuschung für das Team darstellt. In der kommenden Woche wird der SVG Bleiburg zu Hause den FC Lendorf empfangen, wo er darauf hofft, seine Heimstärke zu nutzen, um wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Stimme zum Spiel

Rudolf Perz, Trainer KAC:

„Wir hatten in der ersten Halbzeit gute Chancen, hätten führen können, aber auch auf der Gegenseite waren Möglichkeiten, welche unser Tormann super parieren konnte. Ein hart erkämpfter Sieg auf sehr schwierigem Boden.“

Nevenko Vasiljevic, Trainer SVG Bleiburg:

„Wir haben uns gut auf den Gegner vorbereitet, wussten um die Qualitäten der Klagenfurter. Natürlich ist der Endstand über den Spielverlauf für uns nicht gut, obwohl wir eine sehr gute Leistung erbrachten.“

Die Besten: KAC Pök (Tor), Pucker (Mittelfeld), Gräfischer (Sturm) bzw. Bleiburg Mannschaft

