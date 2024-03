Die Austria Klagenfurt Amateure besiegen Tabellenschlusslicht St. Jakob/Ros.

Spielberichte

Details Samstag, 30. März 2024 19:45

In der 18. Runde der Kärntner Liga empfingen die Amateure der Austria Klagenfurt die Gäste aus St. Jakob/Ros. Bereits im Hinspiel hatten sich die beiden Teams mit einem knappen Ergebnis duelliert, das ebenfalls mit einem 2:1-Sieg für die Klagenfurter endete.

Torreiche erste Hälfte

Die erste Halbzeit gestaltete sich äußerst intensiv, wobei die Klagenfurter das Spiel dominierten und stark auf die Führung drängten. Doch das Schicksal nahm eine unerwartete Wendung, als St. Jakob einen Abwehrfehler ausnutzte und Manuel Guggenberger die Gäste in der 21. Minute in Führung brachte. Unbeeindruckt setzten die Klagenfurter ihr druckvolles Spiel fort und wurden schließlich belohnt, als sie in einer vielversprechenden Situation über Killar und Pschernig zum 1:1 ausgleichen konnten, wobei Pschernig den Ball im Netz versenkte. St. Jakob versuchte mit Kontern zu antworten, musste jedoch kurz vor der Halbzeitpause den 2:1-Führungstreffer der Klagenfurter hinnehmen. Kovac zog aus 25 Metern ab und brachte Klagenfurt somit in Führung.

Austria Klagenfurt drückte weiterhin

Klagenfurt setzte auch in der zweiten Halbzeit seinen starken Druck fort und erarbeitete sich weiterhin zahlreiche Chancen. St. Jakob hingegen musste sich offensiver zeigen und versuchte vereinzelt über Konter gefährlich zu werden. Dennoch behielten die Austria Klagenfurt Amateure die Kontrolle über das Spiel und konnten letztendlich mit einem hart erkämpften 2:1-Sieg triumphieren.

So steht es um die Teams

Nach der Niederlage in der vergangenen Woche lieferten die Amateure eine starke Antwort und konnten mit diesem Sieg über St. Jakob/Ros. überzeugen. Mit nunmehr 25 Punkten auf dem Konto belegen sie den 9. Tabellenplatz und werden in der kommenden Woche erneut daheim gegen den ATSV Wolfsberg antreten.

Für St. Jakob war es hingegen die fünfte Niederlage in Folge, wodurch sie mit lediglich 14 Punkten das Tabellenende der Kärntner Liga zieren. Im nächsten Heimspiel empfängt das Team von Alexander Stroj den ATUS Ferlach in der Hoffnung, seine Formkurve wieder zu verbessern.

Stimmen zum Spiel

Nenad Pavicevic, Trainer Amateure:

„Wir haben sehr gut angefangen – konnten die Gäste unter Druck setzen, wurden aber früh bestraft. Durch die 2:1 Führung spielten wir wieder sehr gut, konnten uns noch Chancen erarbeiten. Der Sieg war heute verdient und gibt meiner Mannschaft viel Selbstvertrauen für die nächsten Spiele!“

Alexander Stroj, Trainer St.Jakob:

„Ich stellte meine Mannschaft heute defensiver ein und wir konnten durch gezieltes Pressing direkt in Führung gehen. Durch die zwei Gegentreffer waren wir leicht aus der Rolle, mussten dann nach vorne hin aktiver spielen und hätten den Ausgleich auch erzielen können. Leider ist es eine bittere Niederlage, aber wir werden alles geben, um in den nächsten Spielen zu punkten!“

Die Besten: Austria Klagenfurt Meschnik (Verteidigung), Pschernig, Kovac (Mittelfeld), Lukasser-Weitlaner (Sturm) bzw. St. Jakob Guggenberger (Mittelfeld)

