Velden überrollt Landskron und katapultiert sich auf den zweiten Tabellenplatz

Am Ostersonntag fand das Duell zwischen dem ATUS Velden und dem SC Landskron statt, das die Fans auf den Rängen in seinen Bann zog. Für den SC Landskron ging es in diesem Spiel um nichts Geringeres als den Kampf gegen den Abstieg, doch trotz ihres kämpferischen Einsatzes blieben die Punkte letztendlich beim ATUS Velden. Mit einem 5:1-Sieg behauptete sich Velden und setzte damit ein starkes Zeichen in der Kärntner Liga.

Velden dominierte die erste Halbzeit

Velden legte von Beginn an eine beeindruckende Energie an den Tag, die Landskron in Bedrängnis brachte und dem Team zahlreiche Chancen verschaffte. Bereits in der 11. Minute erzielte Zurga das erlösende 1:0 für Velden, das die Fans jubeln ließ. Nur zwei Minuten später konnte sich Zurga erneut durchsetzen und wurde im Strafraum gefoult, was einen Elfmeter für Velden zur Folge hatte. Mujkic trat an und verwandelte souverän zum 2:0. Landskron fand kaum Raum, um ins Spiel zu kommen, während Velden weiterhin dominant agierte. Dennoch gelang Landskron in der 39. Minute durch eine schöne Aktion der Anschlusstreffer zum 2:1, Torschütze war Julian Brandstätter. Mit diesem knappen Spielstand ging es schließlich in die Halbzeitpause, doch die Spannung blieb hoch.

Zurga mit dem Dreierpack

Nach der Halbzeitpause zeigte sich das Team von Marcel Kuster weiterhin in starker Verfassung und konnte bereits in der 49. Minute durch Tom Zurga auf 3:1 erhöhen. Landskron gab zwar nicht auf und versuchte nach vorne zu spielen, doch die druckvolle Offensive von Velden ließ ihnen kaum Raum zur Entfaltung. Coach Kuster wechselte geschickt und brachte den zuvor eingewechselten Alessandro Kiko, der in der 79. Minute gleich zum 4:1 einschoss. Unbeirrt setzte Velden sein Angriffsspiel fort, und es war erneut Zurga, der mit seinem dritten Tor des Tages in der 92. Minute den Endstand zum 5:1 besiegelte. Mit diesem überzeugenden Sieg bewies Velden seine Dominanz auf dem Platz und setzte ein klares Zeichen für ihre Ambitionen in der Liga.

So steht es um die Teams

Mit dieser beeindruckenden Leistung katapultiert sich Velden auf den zweiten Tabellenrang und positioniert sich damit als erster Verfolger des SK Treibach, mit einem Rückstand von lediglich sechs Punkten. Die kommende Woche verspricht erneut Spannung, wenn das Team auswärts in Klagenfurt auf den SV Donau trifft.

Für Landskron hingegen bleibt der Abstiegskampf eine zentrale Herausforderung, da man sich mit 17 Punkten auf dem vierzehnten Tabellenplatz befindet. Das nächste Spiel wird ein direktes Duell zuhause gegen den SV Kraig sein, das für beide Teams von entscheidender Bedeutung sein wird.

Stimme zum Spiel

Hannes Lassnig, Trainer SC Landskron:

„Durch die zwei schnellen Gegentreffer waren wir früh in Rückstand, konnten aber mit einer super Aktion den Anschlusstreffer erzielen. Wir wollten nach der Pause neue Akzente setzen, mussten dann aber gleich ein weiteres Tor in Kauf nehmen. Leider ist diese Niederlage sehr schade, aber wir wollen nächste Woche gegen Kraig wieder voll angreifen und punkten!“

Die Besten: Velden Putsche (Mittelfeld), Zurga (Sturm) bzw. Landskron Brandstätter (Sturm)

Details

