Stadtderby: SAK und KAC trennen sich mit einem 1:1

Details Samstag, 06. April 2024 21:21

Im Klagenfurter Derby standen sich heute der SAK und der momentan sehr starke KAC gegenüber. Im Hinspiel konnte sich der SAK mit einem überzeugenden 3:1-Sieg durchsetzen. Doch heute kam es zu einer Punkteteilung, als sie sich mit einem 1:1 voneinander trennten.

Spielerisch waren beide Mannschaften auf Augenhöhe

In einem spielerisch sehr guten Spiel erlebten die Zuschauer eine äußerst ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften Chancen herausarbeiten konnten. In der 35. Minute war es Jakob Orgonyi, der den KAC in Führung brachte und somit das 1:0 erzielte. Mit diesem knappen Vorsprung für den KAC ging es in die Halbzeitpause.

Ausgleich in letzter Sekunde

Unverändert auf beiden Seiten startete die zweite Hälfte des Spiels. Der SAK drängte entschlossen auf den Ausgleich. Beide Mannschaften zeigten an diesem Tag nicht nur spielerisch, sondern auch körperlich eine herausragende Leistung. Der KAC suchte immer wieder den Weg zum gegnerischen Tor, wurde jedoch von der starken Verteidigung des SAK daran gehindert. Mit einer knappen Führung für die Gäste ging es in die Schlussphase des Spiels. In der 95. Minute gelang es dann dem Kapitän des SAK, Zoran Vukovic, zum erlösenden 1:1-Ausgleichstreffer.

So steht es um die Teams

Der SAK befindet sich nach 19 Spielen mit 27 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. In der kommenden Woche wird die Mannschaft von Richard Huber auswärts gegen den FC Lendorf antreten.

Während einer durchwachsenen Hinrunde kann der KAC nun etwas erleichtert aufatmen. Seit sechs Spielen ist das Team von Rudolf Perz ungeschlagen und demonstriert vor allem, dass es entschlossen ist, sich nicht mit dem Abstieg zu beschäftigen.

Stimme zum Spiel

Richard Huber, Trainer SAK:

„Heute war es eine extrem starke Leistung beiderseits. Wir mussten leider bis zum Schluss auf den Ausgleich warten. Im Grunde war dieses Unentschieden verdient.“

Rudolf Perz, Trainer KAC:

„Wir konnten durch ein super Tor in Führung gehen. In der zweiten Halbzeit war der SAK leicht am Drücker, konnte sich zwei Chancen erarbeiten, welche wir gut abwehren konnten. Leider war der späte Gegentreffer bitter, aber übers Spiel gesehen, verdient.“

Die Besten: SAK Mannschaft bzw. KAC Mannschaft

