SV Spittal und FC Lendorf trennen sich im Derby mit 2:2

Details Samstag, 20. April 2024 12:06

Heute erlebten rund 500 begeisterte Zuschauer ein mitreißendes Spektakel beim Oberkärntner Derby zwischen dem SV Spittal und dem FC Lendorf. In einem packenden Spiel, das über 90 Minuten hinweg die Emotionen anheizte, lieferten sich die beiden Lokalrivalen einen harten Kampf auf dem Kunstrasen in Spittal. Am Ende stand ein gerechtes Unentschieden von 2:2 auf der Anzeigetafel, das die Leidenschaft und den Einsatz beider Mannschaften widerspiegelte.

Brisante Anfangsphase

Die Begegnung nahm von Anfang an Fahrt auf, wobei sich Lendorf zu Beginn leicht im Vorteil sah. Bereits in der 9. Minute gelang es ihnen, dank eines wunderschönen Treffers von Christian Kautz, mit 1:0 in Führung zu gehen. Doch Spittal steckte den frühen Rückschlag schnell weg und fand zurück ins Spiel. In der 26. Minute gelang es Kapitän Ralph Scheer mit einer beeindruckenden Einzelaktion nicht nur die Abwehr zu überwinden, sondern auch den Torhüter zu bezwingen und den Ausgleich zum 1:1 zu erzielen. Nach diesem Ausgleich verlangsamte sich das Tempo etwas, und so ging es mit einem ausgeglichenen Spielstand in die Halbzeitpause.

Aberkanntes Tor und später Ausgleich

Nach einer energiegeladenen Pause kam der SV Spittal mit vollem Elan aus den Startlöchern und erspielte sich einige vielversprechende Chancen, konnte den Ball jedoch zunächst nicht im Tor unterbringen. In der 65. Minute brach Jubel aus, als der SV Spittal scheinbar die Führung erzielte, doch das Tor wurde überraschend nicht anerkannt. Unbeeindruckt setzte das Team von Philipp Dabringer sein Angriffsspiel fort und konnte in der 68. Minute durch einen Elfmeter, verwandelt vom Torschützen Igor Kondic, mit 2:1 in Führung gehen. Obwohl Lendorf bemüht war, ins Spiel zurückzufinden, blieben die Bemühungen zu harmlos. In den Schlussminuten schien Spittal die drei Punkte sicher zu haben, doch in der Nachspielzeit schlug Lendorf eiskalt zu. Josip Jelic erzielte kurz vor Schluss das 2:2, und so endete das spannende Derby mit einem Unentschieden.

Foto: FC Lendorf / Günter Dokter

So steht es um die Teams

Der SV Spittal behält weiterhin fest den dritten Tabellenplatz im Blick. Nach der Niederlage in der vergangenen Woche und dem hart erkämpften Unentschieden in dieser Woche, strebt man nun im nächsten Auswärtsspiel gegen Velden nach einer Rückkehr in die Erfolgsspur. Währenddessen zeigt der FC Lendorf eine bemerkenswerte Form in der Frühjahrssaison. Mit drei Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage in den letzten sieben Spielen hat sich das Team von Christoph Morgenstern auf den 13. Tabellenplatz vorgearbeitet. Der nächste Gegner ist der SK Treibach, und Lendorf wird alles daran setzen, seine beeindruckende Serie fortzusetzen.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Oswald, Sportlicher Leiter SV Spittal:

„Wir waren zu Beginn der Partie noch nicht ganz da, wurden aber im Laufe des Spiels immer besser. Natürlich ist der Last-Minute Treffer bitter, aber es war trotzdem ein sehr spannendes Derby.“

Die Besten: Spittal Scheer, Steinthaler (Abwehr) bzw. Lendorf Kautz

Details

