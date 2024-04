KAC schlagt den Tabellenführer Treibach mit 4:2

Spielberichte

Details Samstag, 20. April 2024 12:00

In einem hochspannenden Spiel der 21. Runde der Kärntner Liga traf der SK Treibach auf den KAC. Trotz eines starken Auftritts des Tabellenführers mussten sie sich am Ende den Gästen aus Klagenfurt mit 4:2 geschlagen geben. Der KAC zeigte sich in Topform und fügte dem bisher dominierenden SK Treibach erst die zweite Niederlage der Saison zu.

Treibach trotz starken Auftritts in Rückstand

Der SK Treibach startete energisch ins Spiel und dominierte von Beginn an das Geschehen auf dem Platz. Bereits in der 16. Minute gelang Kevin Vaschauner die verdiente Führung für die Gastgeber. Treibach setzte weiterhin konsequent nach und ließ dem KAC kaum Raum zur Entfaltung. Doch in der 28. Minute nutzte die Mannschaft von Trainer Rudolf Perz seine erste echte Chance und glich durch Peter Pucker aus. Die Klagenfurter blieben über Standards gefährlich und konnten in der 41. Minute durch Mihret Topcagic sogar in Führung gehen. Mit einem 2:1 Rückstand ging es für den SK Treibach in die Pause.

KAC sehr effizient

Der KAC strebte in der zweiten Halbzeit eine bessere Leistung an, musste jedoch in der 55. Minute den Ausgleichstreffer nach einem Elfmeter hinnehmen, den Lukas Urnik verwandelte. Trotz des Ausgleichs drängte der KAC weiterhin auf einen Sieg. In der 75. Minute gelang es ihnen, in Führung zu gehen, als Jakob Orgonyi zum 3:2 traf. Nur drei Minuten später setzten die Klagenfurter mit einem Tor von Mihret Topcagic den Schlusspunkt und besiegelten somit den 4:2 Endstand.

Foto: Bergmann Christina

So steht es um die Teams

Für den SK Treibach bedeutete diese Niederlage erst die zweite in dieser Saison, und das Team musste in diesem Spiel gleich vier Gegentreffer hinnehmen. Zuvor hatte Treibach im Frühjahrsdurchgang nur ein Gegentor kassiert. In der kommenden Woche steht für Treibach ein Auswärtsspiel gegen Lendorf an. Der KAC hingegen setzte seine Topform fort und bleibt weiterhin in dieser Saison nun schon seit acht Spielen ungeschlagen. In der nächsten Woche empfängt der KAC zuhause St. Jakob.

Stimme zum Spiel

Rudolf Perz, Trainer KAC:

„Anfangs waren wir nicht im Spiel, mussten gleich einen Treffer einstecken. Wir konnten dann durch zwei Standards vor der Pause in Führung gehen. Nach der Pause waren wir besser im Spiel und konnten am Ende unsere Chancen nutzen. Es war ein glücklicher, aber ein verdienter Sieg!“

Die Besten: Treibach keiner bzw. KAC Pucker (Mittelfeld), Topcagic (Sturm)

