Velden gewinnt Spitzenspiel gegen den SAK mit 2:0

Details Samstag, 20. April 2024 12:57

Die rund 300 Zuschauer erlebten eine spannende Begegnung zwischen dem SAK und den Gästen aus Velden in der Kärntner Liga. Am Ende setzte sich das Team von Trainer Marcel Kuster mit 2:0 durch und rückt damit dem Tabellenführer näher, während der ATUS Velden weiterhin im Rennen um die Spitzenposition bleibt.

SAK mit starkem Auftritt

Der SAK startete stark in die Partie und zeigte trotz eines dezimierten Kaders eine beeindruckende Leistung. Velden tat sich schwer, fand jedoch in der 42. Minute durch Lukas Lausegger die Führung zum 1:0. Kurz vor der Pause sah Jan Ogris-Martic nach einem fragwürdigen Handspiel die rote Karte. Der anschließende Freistoß fand zwar den Weg ins Tor, wurde jedoch aberkannt. So ging es mit einer knappen 1:0-Führung für Velden in die Halbzeitpause.

Mit einem Mann weniger spielte der SAK weiterhin gut mit

Nach der Halbzeitpause wurde Velden zunehmend stärker. Obwohl der SAK in der Pause zweimal verletzungsbedingte Wechsel vornehmen musste, setzten sie ihr Spiel genauso konsequent fort wie in der ersten Halbzeit. In einem hochklassigen Fußballspiel zeigten beide Mannschaften ihr Können. In der 61. Minute war es erneut Velden, das nach einem Eckball durch Fabian Kopeinig auf 2:0 erhöhte. Der SAK hatte kurz vor Schluss noch einen Lattentreffer zu verzeichnen, konnte jedoch den Abpraller nicht im Tor unterbringen. So endete die Partie mit einem 2:0-Sieg für Velden.

Foto: Bernd Stefan

So steht es um die Teams

Der SAK war hervorragend in das Frühjahr gestartet, mit zwei Siegen und zwei Unentschieden im Gepäck. Die Niederlage gegen Velden war ihre erste in der Rückrunde. In der nächsten Woche steht für das Team von Richard Huber ein Auswärtsspiel gegen Kraig an. Velden konnte mit diesem Sieg den Abstand zum Tabellenführer auf nur noch einen Punkt verkürzen. Für das Team von Marcel Kuster war es der fünfte Sieg in Folge. In der kommenden Woche trifft man zuhause auf Spittal.

Stimmen zum Spiel

Richard Huber, Trainer SAK:

„Wir waren sehr gut im Spiel, konnten aber die entscheidenden Tore nicht machen. Leider ist das unsere erste Niederlage im Frühjahr, aber mit der Leistung und dem Kampf bin ich dennoch zufrieden!“

Marcel Kuster, Trainer Velden:

„Anfangs hatten wir Probleme, da SAK sehr stark aufspielte. Dennoch konnten wir unsere Möglichkeiten nutzen und kamen immer besser ins Spiel. Gratulation an die ganze Mannschaft!“

Die Besten: SAK Griesebner, Brdjanovic (Mittelfeld) bzw. Velden Kopeinig (Abwehr), Lausegger (Sturm)

Details

